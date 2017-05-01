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货币新闻 | 2017年 5月 1日 星期一 08:55 BJT

芝加哥期市：小麦合约劲扬2%触及六周高位，因美国霜冻引发减产疑虑

    路透悉尼5月1日 - 美国小麦期货周一涨逾2%，因主要种植地区霜冻
，激发对普遍减产的担忧，推动合约价格升至六周高位。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货一度高涨2.5%至每蒲式
耳4.43美元，为3月10日以来最高；0017GMT涨2.1%，报每蒲式耳4.41-1/4
美元，周五涨0.2%。
    
    “堪萨斯州、科罗拉多州的霜冻，甚至扩大至俄克拉荷马州，市场担
心作物受影响的程度，”Advance Trading Australasia谷物分析师Andre
w Woodhouse表示。

    霜冻威胁到正在迅速成熟的硬红冬小麦作物，堪萨斯州是美国最大的产区。
    
    之前美国不利天气已经威胁到全球产量。
    
    农业机构FranceAgriMer周五公布，小麦作物生长情况大幅下滑，评级为优良的软小麦占比从4月24日止当周的85%降至78%。
    
    玉米期货涨1.3%报每蒲式耳3.71-1/4美元，上交易日收低0.8%。
    
    大豆期货升0.4%报每蒲式耳9.60-1/2美元，周五收低0.1%。
    
 以下为0017GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                   %         值           
 CBOT小麦  441.25  9.00    +2.08%  +2.32%    438.43       65
 CBOT玉米  371.25  4.75    +1.30%  +0.54%    368.18       52
 CBOT大豆  960.50  4.25    +0.44%  +0.34%    968.12       47
 CBOT稻米  9.51    $0.09   +0.96%  +0.85%    $10.13       8
 WTI原油   49.20   -$0.13  -0.26%  +0.47%    $50.21       34
 汇率                                                     
 欧元/美   $1.090  $0.001  +0.06%  +0.28%                 
 元                                                       
 美元/澳   0.7485  0.000   +0.01%  +0.32%                 
 元                                                       
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 李爽  审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)
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