芝加哥期市：小麦合约劲扬2%触及六周高位，因美国霜冻引发减产疑虑

路透悉尼5月1日 - 美国小麦期货周一涨逾2%，因主要种植地区霜冻 ，激发对普遍减产的担忧，推动合约价格升至六周高位。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货一度高涨2.5%至每蒲式 耳4.43美元，为3月10日以来最高；0017GMT涨2.1%，报每蒲式耳4.41-1/4 美元，周五涨0.2%。 “堪萨斯州、科罗拉多州的霜冻，甚至扩大至俄克拉荷马州，市场担 心作物受影响的程度，”Advance Trading Australasia谷物分析师Andre w Woodhouse表示。 霜冻威胁到正在迅速成熟的硬红冬小麦作物，堪萨斯州是美国最大的产区。 之前美国不利天气已经威胁到全球产量。 农业机构FranceAgriMer周五公布，小麦作物生长情况大幅下滑，评级为优良的软小麦占比从4月24日止当周的85%降至78%。 玉米期货涨1.3%报每蒲式耳3.71-1/4美元，上交易日收低0.8%。 大豆期货升0.4%报每蒲式耳9.60-1/2美元，周五收低0.1%。 以下为0017GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 441.25 9.00 +2.08% +2.32% 438.43 65 CBOT玉米 371.25 4.75 +1.30% +0.54% 368.18 52 CBOT大豆 960.50 4.25 +0.44% +0.34% 968.12 47 CBOT稻米 9.51 $0.09 +0.96% +0.85% $10.13 8 WTI原油 49.20 -$0.13 -0.26% +0.47% $50.21 34 汇率 欧元/美 $1.090 $0.001 +0.06% +0.28% 元 美元/澳 0.7485 0.000 +0.01% +0.32% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 李爽 审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)