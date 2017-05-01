芝加哥期市：小麦合约劲扬2%触及六周高位，因美国霜冻引发减产疑虑

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼5月1日 - 美国小麦期货周一涨逾2%，因主要种植地区霜冻 ，激发对普遍减产的担忧，推动合约价格升至六周高位。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货一度高涨2.5%至每蒲式 耳4.43美元，为3月10日以来最高；0017GMT涨2.1%，报每蒲式耳4.41-1/4 美元，周五涨0.2%。 “堪萨斯州、科罗拉多州的霜冻，甚至扩大至俄克拉荷马州，市场担 心作物受影响的程度，”Advance Trading Australasia谷物分析师Andre w Woodhouse表示。 霜冻威胁到正在迅速成熟的硬红冬小麦作物，堪萨斯州是美国最大的产区。 之前美国不利天气已经威胁到全球产量。 农业机构FranceAgriMer周五公布，小麦作物生长情况大幅下滑，评级为优良的软小麦占比从4月24日止当周的85%降至78%。 玉米期货涨1.3%报每蒲式耳3.71-1/4美元，上交易日收低0.8%。 大豆期货升0.4%报每蒲式耳9.60-1/2美元，周五收低0.1%。 以下为0017GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 441.25 9.00 +2.08% +2.32% 438.43 65 CBOT玉米 371.25 4.75 +1.30% +0.54% 368.18 52 CBOT大豆 960.50 4.25 +0.44% +0.34% 968.12 47 CBOT稻米 9.51 $0.09 +0.96% +0.85% $10.13 8 WTI原油 49.20 -$0.13 -0.26% +0.47% $50.21 34 汇率 欧元/美 $1.090 $0.001 +0.06% +0.28% 元 美元/澳 0.7485 0.000 +0.01% +0.32% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 李爽 审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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