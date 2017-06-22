芝加哥期市：小麦延续跌势，市场等候评估不利天气的影响

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月22日 - 美国小麦周四跌0.5%，两天跌幅扩大至近2.5%，近期 涨势暂停，交易员评估欧美近期不利天气造成的影响。 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌0.5%报每蒲式耳4.62-1/4 美元，周三收低1.7%。 大豆期货持平报每蒲式耳9.18-1/2美元，周三收低1%。 主力玉米期货微跌0.1%至每蒲式耳3.68-1/2美元，上日收跌0.3%。 小麦期货本月上涨是受助于美国北部平原地区春麦作物生长情况变差，且市场担心法国遭遇热浪袭击可能对作物有不利影响。法国是欧盟最大的小麦生产国。 交易员在美国农业部6月30日发布备受关注的种植面积与季度库存报告之前，开始调整仓位。 以下为0058 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 462.25 -2.25 -0.48% -2.17% 439.89 62 CBOT玉米 368.25 -0.50 -0.14% -0.47% 373.89 37 CBOT大豆 918.50 -0.25 -0.03% -1.00% 938.44 32 CBOT稻米 11.20 $0.03 +0.22% -1.50% $11.07 50 WTI原油 42.62 $0.09 +0.21% -1.41% $47.33 22 汇率 欧元/美元 $1.116 $0.000 -0.03% +0.26% 美元/澳元 0.7555 0.001 +0.07% -0.32% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 李爽/徐文焰；审校 陈宗琦/戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。