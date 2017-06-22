芝加哥期市：小麦延续跌势，市场等候评估不利天气的影响

路透6月22日 - 美国小麦周四跌0.5%，两天跌幅扩大至近2.5%，近期 涨势暂停，交易员评估欧美近期不利天气造成的影响。 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌0.5%报每蒲式耳4.62-1/4 美元，周三收低1.7%。 大豆期货持平报每蒲式耳9.18-1/2美元，周三收低1%。 主力玉米期货微跌0.1%至每蒲式耳3.68-1/2美元，上日收跌0.3%。 小麦期货本月上涨是受助于美国北部平原地区春麦作物生长情况变差，且市场担心法国遭遇热浪袭击可能对作物有不利影响。法国是欧盟最大的小麦生产国。 交易员在美国农业部6月30日发布备受关注的种植面积与季度库存报告之前，开始调整仓位。 以下为0058 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 462.25 -2.25 -0.48% -2.17% 439.89 62 CBOT玉米 368.25 -0.50 -0.14% -0.47% 373.89 37 CBOT大豆 918.50 -0.25 -0.03% -1.00% 938.44 32 CBOT稻米 11.20 $0.03 +0.22% -1.50% $11.07 50 WTI原油 42.62 $0.09 +0.21% -1.41% $47.33 22 汇率 欧元/美元 $1.116 $0.000 -0.03% +0.26% 美元/澳元 0.7555 0.001 +0.07% -0.32% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 李爽/徐文焰；审校 陈宗琦/戴素萍)