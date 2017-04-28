芝加哥期市：小麦微涨，有望创11周来最大单周涨幅

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼4月28日 - 美国小麦价格周五微涨，天气预报不利引发了市场对小麦生产受损的担忧，使得小麦价格有望创下近三个月最大单周涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约本周迄今涨2.6%，有望创下11周来最大单周涨幅。 主力大豆合约本周迄今下跌近0.5%，为三周以来首次周线下跌。 玉米期货本周已上涨近1.5%，扳回了上周的大部分跌幅。 美国大平原中部和南部天气寒冷，可能损害冬麦生长，这一担忧为小 麦价格提供了支撑。 美国农业部周四公布的报告显示，上周玉米出口销售触及三周高位， 大豆销售触及一个月最高水平。 美国总统特朗普周三向加拿大和墨西哥两国领导人表示，他不会废除 北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。 以下为0057GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 431.75 0.50 +0.12% +1.23% 438.81 49 CBOT玉米 368.75 -0.50 -0.14% +0.55% 368.33 46 CBOT大豆 957.00 -0.25 -0.03% +0.05% 969.81 40 CBOT稻米 9.45 $0.02 +0.16% +0.05% $10.16 9 WTI原油 49.20 $0.23 +0.47% -0.85% $50.19 33 汇率 欧元/美元 $1.086 -$0.001 -0.11% -0.39% 美元/澳元 0.7471 0.001 +0.13% -0.01% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 王丽鑫/张荻/张若琪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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