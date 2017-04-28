芝加哥期市：小麦微涨，有望创11周来最大单周涨幅

路透悉尼4月28日 - 美国小麦价格周五微涨，天气预报不利引发了市场对小麦生产受损的担忧，使得小麦价格有望创下近三个月最大单周涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约本周迄今涨2.6%，有望创下11周来最大单周涨幅。 主力大豆合约本周迄今下跌近0.5%，为三周以来首次周线下跌。 玉米期货本周已上涨近1.5%，扳回了上周的大部分跌幅。 美国大平原中部和南部天气寒冷，可能损害冬麦生长，这一担忧为小 麦价格提供了支撑。 美国农业部周四公布的报告显示，上周玉米出口销售触及三周高位， 大豆销售触及一个月最高水平。 美国总统特朗普周三向加拿大和墨西哥两国领导人表示，他不会废除 北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。 以下为0057GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 431.75 0.50 +0.12% +1.23% 438.81 49 CBOT玉米 368.75 -0.50 -0.14% +0.55% 368.33 46 CBOT大豆 957.00 -0.25 -0.03% +0.05% 969.81 40 CBOT稻米 9.45 $0.02 +0.16% +0.05% $10.16 9 WTI原油 49.20 $0.23 +0.47% -0.85% $50.19 33 汇率 欧元/美元 $1.086 -$0.001 -0.11% -0.39% 美元/澳元 0.7471 0.001 +0.13% -0.01% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 王丽鑫/张荻/张若琪)