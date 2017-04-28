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货币新闻 | 2017年 4月 28日 星期五 09:35 BJT

芝加哥期市：小麦微涨，有望创11周来最大单周涨幅

    路透悉尼4月28日 - 美国小麦价格周五微涨，天气预报不利引发了市场对小麦生产受损的担忧，使得小麦价格有望创下近三个月最大单周涨幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约本周迄今涨2.6%，有望创下11周来最大单周涨幅。
    
    主力大豆合约本周迄今下跌近0.5%，为三周以来首次周线下跌。

    玉米期货本周已上涨近1.5%，扳回了上周的大部分跌幅。
    
    美国大平原中部和南部天气寒冷，可能损害冬麦生长，这一担忧为小
麦价格提供了支撑。
    
    美国农业部周四公布的报告显示，上周玉米出口销售触及三周高位，
大豆销售触及一个月最高水平。
    
    美国总统特朗普周三向加拿大和墨西哥两国领导人表示，他不会废除
北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。

    以下为0057GMT报价：
 合约              价格      变动     涨跌%  两日涨跌%   30日移动均值     RSI
 CBOT小麦        431.75      0.50    +0.12%     +1.23%         438.81      49
 CBOT玉米        368.75     -0.50    -0.14%     +0.55%         368.33      46
 CBOT大豆        957.00     -0.25    -0.03%     +0.05%         969.81      40
 CBOT稻米          9.45     $0.02    +0.16%     +0.05%         $10.16       9
 WTI原油          49.20     $0.23    +0.47%     -0.85%         $50.19      33
 汇率                                                                        
 欧元/美元       $1.086   -$0.001    -0.11%     -0.39%                       
 美元/澳元       0.7471     0.001    +0.13%     -0.01%                       
    
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 王丽鑫/张荻/张若琪)
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