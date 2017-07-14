芝加哥期市：小麦期货上升1%，但料将创下六个多月来最大周线跌幅

路透悉尼7月14日 - 美国小麦期货价格周五上升1%，自上日触及的两 周低点反弹，不过小麦价格料仍将创下逾六个月最大周线跌幅，因为市场 对美国供应紧张的担忧缓解。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约本周下跌近3.5%，为201 6年12月23日以来最大单周跌幅。 主力大豆合约本周下挫逾2.5%，为三周以来首次周线下滑。 交投最活络的玉米期约周线下跌将近5%，之前两周累计涨幅将近13%。 谷物价格承压，因天气预报显示美国主要产区的气温将较凉爽，缓和了天气不利于产量的担忧。 美国农业部7月报告上调美国冬麦产量，并削减对春麦的产量预估，但下修幅度小于预估。 农业部也上调2017/18年度末玉米库存预估至23.25亿蒲式耳，6月时预估为21.10亿蒲式耳，分析师平均预估为21.81亿蒲式耳。 以下爲0125 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 516.75 5.00 +0.98% -3.77% 491.18 46 CBOT玉米 384.75 1.75 +0.46% -3.51% 396.85 36 CBOT大豆 987.50 0.00 +0.00% -4.50% 956.92 50 CBOT稻米 11.70 -$0.05 -0.47% -1.14% $11.69 48 WTI原油 46.03 -$0.05 -0.11% +1.19% $45.16 59 汇率 欧元/美元 $1.141 $0.001 +0.09% -0.04% 美元/澳元 0.7739 0.001 +0.17% +0.83% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张荻/白云/龚芳)