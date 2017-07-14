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芝加哥期市：小麦期货上升1%，但料将创下六个多月来最大周线跌幅
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2017年7月14日 / 凌晨1点50分 / 1 天前

芝加哥期市：小麦期货上升1%，但料将创下六个多月来最大周线跌幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月14日 - 美国小麦期货价格周五上升1%，自上日触及的两
周低点反弹，不过小麦价格料仍将创下逾六个月最大周线跌幅，因为市场
对美国供应紧张的担忧缓解。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约本周下跌近3.5%，为201
6年12月23日以来最大单周跌幅。
    
    主力大豆合约本周下挫逾2.5%，为三周以来首次周线下滑。

    交投最活络的玉米期约周线下跌将近5%，之前两周累计涨幅将近13%。
    
    谷物价格承压，因天气预报显示美国主要产区的气温将较凉爽，缓和了天气不利于产量的担忧。
    
    美国农业部7月报告上调美国冬麦产量，并削减对春麦的产量预估，但下修幅度小于预估。
    
    农业部也上调2017/18年度末玉米库存预估至23.25亿蒲式耳，6月时预估为21.10亿蒲式耳，分析师平均预估为21.81亿蒲式耳。
    
 以下爲0125 GMT报价：
 合约       价格    变动      涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                 值           
 CBOT小麦   516.75      5.00  +0.98%     -3.77%       491.18   46
 CBOT玉米   384.75      1.75  +0.46%     -3.51%       396.85   36
 CBOT大豆   987.50      0.00  +0.00%     -4.50%       956.92   50
 CBOT稻米    11.70    -$0.05  -0.47%     -1.14%       $11.69   48
 WTI原油     46.03    -$0.05  -0.11%     +1.19%       $45.16   59
 汇率                                                            
 欧元/美元  $1.141    $0.001  +0.09%     -0.04%                  
 美元/澳元  0.7739     0.001  +0.17%     +0.83%                  
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张荻/白云/龚芳)

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