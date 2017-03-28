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货币新闻 | 2017年 3月 28日 星期二 10:12 BJT

芝加哥期市：小麦期货上涨脱离近两个月低点，但降雨预报限制涨幅

    路透悉尼3月28日 - 美国小麦期货周二小涨，脱离上日触及的近两个月低点，但预报显示天气对作物生长有利，限制了涨幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货上扬0.2%至每蒲式耳4.21-1/2美元。小麦周一下跌0.9%，并触及2月1日来最低位每蒲式耳4.18-1/4美元。
    
    大豆期货上涨0.26%至每蒲式耳9.74美元，周一下跌0.44%，并触及10月17日来的低点9.68-1/4。

    主力玉米合约小涨0.3%至3.56-3/4美元；上日收低0.14%，盘中一度触及1月12日以来低点3.54-1/4美元。
    
    小麦期货承压，因未来10天美国大平原和中西部西南区域将有降雨的预报，料促进小麦生长。
    
    路透调查的分析师预计，美国农业部(USDA)报告将显示截至3月1日止，美国小麦、玉米和大豆库存都高于2016年同期。
    
    分析师还预计，2017年度美国大豆种植面积将较上年增加近500万英亩。玉米播种面积料减少约300万英亩，至9,096.9万英亩。

 以下爲0123GMT报价：
 合约             价格      变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值     RSI
 CBOT小麦       421.50      0.75    +0.18%     -0.77%        443.11      39
 CBOT玉米       356.75      1.00    +0.28%     +0.14%        369.45      35
 CBOT大豆       974.00      2.50    +0.26%     -0.18%       1018.28      21
 CBOT稻米         9.80     $0.00    -0.05%     +0.20%         $9.71      61
 WTI原油         47.93     $0.20    +0.42%     -0.08%        $50.96      40
 汇率                                                                      
 欧元/美元      $1.086    $0.000    -0.01%     +0.61%                      
 美元/澳元      0.7627     0.001    +0.16%     +0.07%                      
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 白云/龚芳/孙国玉)
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