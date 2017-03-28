芝加哥期市：小麦期货上涨脱离近两个月低点，但降雨预报限制涨幅

路透悉尼3月28日 - 美国小麦期货周二小涨，脱离上日触及的近两个月低点，但预报显示天气对作物生长有利，限制了涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货上扬0.2%至每蒲式耳4.21-1/2美元。小麦周一下跌0.9%，并触及2月1日来最低位每蒲式耳4.18-1/4美元。 大豆期货上涨0.26%至每蒲式耳9.74美元，周一下跌0.44%，并触及10月17日来的低点9.68-1/4。 主力玉米合约小涨0.3%至3.56-3/4美元；上日收低0.14%，盘中一度触及1月12日以来低点3.54-1/4美元。 小麦期货承压，因未来10天美国大平原和中西部西南区域将有降雨的预报，料促进小麦生长。 路透调查的分析师预计，美国农业部(USDA)报告将显示截至3月1日止，美国小麦、玉米和大豆库存都高于2016年同期。 分析师还预计，2017年度美国大豆种植面积将较上年增加近500万英亩。玉米播种面积料减少约300万英亩，至9,096.9万英亩。 以下爲0123GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 421.50 0.75 +0.18% -0.77% 443.11 39 CBOT玉米 356.75 1.00 +0.28% +0.14% 369.45 35 CBOT大豆 974.00 2.50 +0.26% -0.18% 1018.28 21 CBOT稻米 9.80 $0.00 -0.05% +0.20% $9.71 61 WTI原油 47.93 $0.20 +0.42% -0.08% $50.96 40 汇率 欧元/美元 $1.086 $0.000 -0.01% +0.61% 美元/澳元 0.7627 0.001 +0.16% +0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 白云/龚芳/孙国玉)