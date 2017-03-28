芝加哥期市：小麦期货上涨脱离近两个月低点，但降雨预报限制涨幅

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月28日 - 美国小麦期货周二小涨，脱离上日触及的近两个月低点，但预报显示天气对作物生长有利，限制了涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货上扬0.2%至每蒲式耳4.21-1/2美元。小麦周一下跌0.9%，并触及2月1日来最低位每蒲式耳4.18-1/4美元。 大豆期货上涨0.26%至每蒲式耳9.74美元，周一下跌0.44%，并触及10月17日来的低点9.68-1/4。 主力玉米合约小涨0.3%至3.56-3/4美元；上日收低0.14%，盘中一度触及1月12日以来低点3.54-1/4美元。 小麦期货承压，因未来10天美国大平原和中西部西南区域将有降雨的预报，料促进小麦生长。 路透调查的分析师预计，美国农业部(USDA)报告将显示截至3月1日止，美国小麦、玉米和大豆库存都高于2016年同期。 分析师还预计，2017年度美国大豆种植面积将较上年增加近500万英亩。玉米播种面积料减少约300万英亩，至9,096.9万英亩。 以下爲0123GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 421.50 0.75 +0.18% -0.77% 443.11 39 CBOT玉米 356.75 1.00 +0.28% +0.14% 369.45 35 CBOT大豆 974.00 2.50 +0.26% -0.18% 1018.28 21 CBOT稻米 9.80 $0.00 -0.05% +0.20% $9.71 61 WTI原油 47.93 $0.20 +0.42% -0.08% $50.96 40 汇率 欧元/美元 $1.086 $0.000 -0.01% +0.61% 美元/澳元 0.7627 0.001 +0.16% +0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 白云/龚芳/孙国玉)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。