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芝加哥期市：小麦期货上涨，但周线料跌逾3.5%且为连续第三周下滑
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2017年7月28日 / 凌晨2点08分 / 1 天前

芝加哥期市：小麦期货上涨，但周线料跌逾3.5%且为连续第三周下滑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月28日 - 美国小麦期货周五上涨，但周线料将录得逾3.5%的跌幅，因市场对于近期干旱天气可能导致全球供应吃紧的担忧缓解。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周已跌逾3.5%，为连续第三周下跌。
    
    交投最活跃的大豆期货全周下滑近2%，几乎悉数回吐之前一周录得的涨幅。

    主力玉米期货周线跌逾1.5%，上周收涨1%。
    
    正在进行年度巡查的小麦质量委员会调查团周四表示，2017年美国硬红春麦单产预估约为每英亩38.1蒲式耳，低于2016年时预估的每英亩45.7蒲式耳，也不及过去五年均值每英亩46.8蒲式耳。
    
    玉米与大豆主要种植地区不天气预报不佳，令作物受到威胁。
   
 以下爲0130 GMT报价：
 合约             价格      变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦       480.50      0.75    +0.16%     +0.58%        502.76    36
 CBOT玉米       386.75     -1.00    -0.26%     +0.19%        393.12    45
 CBOT大豆      1004.50     -3.00    -0.30%     +0.42%        979.93    48
 CBOT稻米        12.35     $0.04    +0.28%     +0.61%        $11.87    78
 WTI原油         48.97    -$0.07    -0.14%     +0.45%        $45.55    74
 汇率                                                                    
 欧元/美元      $1.168    $0.000    -0.01%     -0.49%                    
 美元/澳元      0.7957    -0.001    -0.08%     -0.55%                    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/陈宗琦；审校 王丽鑫/李婷仪/张若琪)

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