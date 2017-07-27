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芝加哥期市：小麦期货上涨，因春麦供应疑虑再起
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2017年7月27日 / 凌晨1点41分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货上涨，因春麦供应疑虑再起

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月27日 - 美国小麦价格周四小涨，自上日触及的近一个月低点进一步复苏，交易商消化一主要产区作物大面积受天气损害的报告。
    
    0110GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦上涨0.5%至每蒲式耳4.80-1/4美元；周三收高0.8%，但盘中一度触及近一个月低点4.73美元。
    
    主力大豆合约变动不大，报每蒲式耳9.99-1/2美元。周三上涨0.8%。

    交投最活跃的玉米期货合约亦几近持平于每蒲式耳3.86-1/4美
元。上交易日涨1%，之前期价跌至3.79-1/4美元的6月30日以来低点。
    
    小麦质量委员会在北达科他州进行年度巡查，其巡查员发现，北达科
 
他州中部和西北部种植的春麦显示受到乾热天气影响，单产量预计将较上
 年同期大幅下降。
    
    交易员密切关注天气情况，因玉米和小麦均处于关键生长期。一些报
告称艾奥瓦州西部降雨少于预期，在午后交易中提供支撑。
    
 以下爲0110GMT报价：
 合约       价格    变动      涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦   480.25      2.50  +0.52%      +1.32%         502.40   37
 CBOT玉米   386.25      0.25  +0.06%      +1.05%         393.58   44
 CBOT大豆   999.50     -0.75  -0.07%      +0.68%         977.64   47
 CBOT稻米    12.25    -$0.03  -0.24%      -0.45%         $11.85   73
 WTI原油     48.60    -$0.15  -0.31%      +1.48%         $45.38   71
 汇率                                                               
 欧元/美元  $1.172   -$0.001  -0.08%      +0.62%                    
 美元/澳元  0.8002     0.000  +0.01%      +0.83%                    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。
(完) (编译 张若琪/郑茵 审校 戴素萍/杜明霞/张若琪)

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