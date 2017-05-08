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货币新闻 | 2017年 5月 8日 星期一 09:56 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌，但霜害疑虑限制跌幅

    路透悉尼5月8日 - 美国小麦期货周一下跌0.5%，受充裕的全球供应打压；但因近期霜害情况使收成可能减少的疑虑挥之不去，从而抑制了期价跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.5%至每蒲式耳4.40美元，周五收高1%。

    主力大豆合约变动不大，报每蒲式耳9.72-1/2美元，周五收低0.1%。

    交投最活络的玉米期货跌0.2%，至每蒲式耳3.70美元，上日则涨1.2%。
    
    　美国小麦质量理事会(Wheat Quality Council)巡视团周四表示，堪萨斯小麦产量潜力预计为46.1蒲式耳/英亩，高于五年均值。
    
    美国主要种植区霜害所带来的影响尚待评估。
    
    美国中西部部份地区近期降下大雨，可能损及近日栽种作物的疑虑，则支撑大豆行情。

 以下为0045GMT报价：
 合约       价格    变动     涨跌%    两日涨  30日移   RSI
                                      跌%     动均值   
 CBOT小麦   440.00  -2.25    -0.51%   +0.51%  439.58   52
 CBOT玉米   370.00  -0.75    -0.20%   +0.95%  369.27   47
 CBOT大豆   972.50  -0.50    -0.05%   -0.18%  963.23   60
 CBOT稻米   9.86    -$0.01   -0.05%   -0.50%  $10.10   55
 WTI原油    46.90   $0.68    +1.47%   +3.03%  $50.03   37
 汇率                                                  
 欧元/美元  $1.097  -$0.002  -0.22%   -0.12%           
 美元/澳元  0.7405  -0.001   -0.18%   -0.03%           
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/龚芳; 审校 徐文焰/戴素萍)
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