芝加哥期市：小麦期货下跌，但霜害疑虑限制跌幅

路透悉尼5月8日 - 美国小麦期货周一下跌0.5%，受充裕的全球供应打压；但因近期霜害情况使收成可能减少的疑虑挥之不去，从而抑制了期价跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.5%至每蒲式耳4.40美元，周五收高1%。 主力大豆合约变动不大，报每蒲式耳9.72-1/2美元，周五收低0.1%。 交投最活络的玉米期货跌0.2%，至每蒲式耳3.70美元，上日则涨1.2%。 美国小麦质量理事会(Wheat Quality Council)巡视团周四表示，堪萨斯小麦产量潜力预计为46.1蒲式耳/英亩，高于五年均值。 美国主要种植区霜害所带来的影响尚待评估。 美国中西部部份地区近期降下大雨，可能损及近日栽种作物的疑虑，则支撑大豆行情。 以下为0045GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 440.00 -2.25 -0.51% +0.51% 439.58 52 CBOT玉米 370.00 -0.75 -0.20% +0.95% 369.27 47 CBOT大豆 972.50 -0.50 -0.05% -0.18% 963.23 60 CBOT稻米 9.86 -$0.01 -0.05% -0.50% $10.10 55 WTI原油 46.90 $0.68 +1.47% +3.03% $50.03 37 汇率 欧元/美元 $1.097 -$0.002 -0.22% -0.12% 美元/澳元 0.7405 -0.001 -0.18% -0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/龚芳; 审校 徐文焰/戴素萍)