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芝加哥期市：小麦期货中止六连涨挫跌3%，脱离两年高位
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2017年7月6日 / 凌晨2点09分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货中止六连涨挫跌3%，脱离两年高位

2 分钟阅读

    路透悉尼7月6日 - 美国小麦期货周四下跌3%，中止连涨六日之势，这期间价格上扬超过20%；不过对美国关键种植区的炎热干燥天气大面积损及作物的担忧，令小麦期货持于两年高位附近。
    
    玉米期货下跌超过1.5%，为八日来首次下跌，大豆期货价格小幅走低。
    
    0128GMT时，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货跌2.9%至每蒲式耳5.43-3/4美元。周三收高0.9%，当时价格创出2015年7月以来最高位每蒲式耳5.74-1/2美元。

    “我对小麦价格的涨幅感到吃惊，市场涨势可能有些过度，”澳洲国民银行(NAB)农业分析师Phin Ziebel说。
    
    主力玉米期货合约下挫1.6%至每蒲式耳3.97-1/2美元，上日收高1.2%。
    
    分析师称，炎热的天气可能影响作物生长。目前作物正接近授粉期。
    
    主力大豆期货合约下滑0.2%至每蒲式耳9.92-1/4美元，上日大涨1.4%。
    
    美国农业部上周五发布的报告称，大豆库存与种植面积均低于市场预期，支撑了大豆价格。
    
 以下为0128 GMT报价：
 合约       价格     变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                      %         值          
 CBOT小麦   543.75   -16.25   -2.90%  -2.03%    473.97      88
 CBOT玉米   397.50   -6.50    -1.61%  +2.32%    383.52      61
 CBOT大豆   992.25   -2.00    -0.20%  +1.17%    940.14      80
 CBOT稻米   11.91    $0.00    +0.00%  +0.76%    $11.58      66
 WTI原油    45.42    $0.29    +0.64%  -3.51%    $46.00      53
 汇率                                                       
 欧元/美元  $1.134   -$0.001  -0.11%  -0.02%                
 美元/澳元  0.7595   0.000    -0.07%  -0.07%                
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 白云/徐文焰；审校 龚芳/王丽鑫)

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