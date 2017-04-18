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货币新闻 | 2017年 4月 18日 星期二 09:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货从10日低点反弹，大豆连续第二日下跌

    路透新加坡4月18日 - 芝加哥小麦期货周二上涨，受上日跌至10日低点引发的一波低吸买盘带动。
    
    与此同时，大豆价格依然承压，因3月美国大豆压榨减少，尽管中国需求旺盛为市场提供支持。
    
    小麦期货在过去两个交易日跌近3%，因降雨天气令美国谷物带硬红冬麦作物的前景改善。不过，投资者趁低吸纳为市场提供支持，基金亦回补空头。

    月度报告显示，美国加工商3月大豆压榨量低于预期。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，其会员企业在3月压榨了1.53亿蒲式耳大豆，高于2月的1.43亿，但低于上年同期的1.57亿。
    
    路透调查显示，分析师原先平均预期3月压榨量为1.57亿蒲式耳。
    
    大豆市场在未来数月可能会受到中国需求强劲的支撑。中国是全球最大的大豆买家，3月大豆进口量为633万吨，创下同期最高纪录。
    
    大豆压榨利润率改善进一步支撑市场。山东的进口大豆加工利润率JCI-SBMG-SHDNI在上周触及8月以来最大负值后，已开始改善。

    
 以下为0107 GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                   %         值           
 CBOT小麦  422.00    1.00  +0.24%    -2.60%       431.25   40
 CBOT玉米  367.25    0.75  +0.20%    -0.47%       364.17   55
 CBOT大豆  952.25   -1.00  -0.10%    +0.47%       977.86   47
 CBOT稻米   10.09  -$0.01  -0.10%    -0.88%        $9.90   55
 WTI原油    52.63  -$0.02  -0.04%    -0.90%       $50.15   64
 汇率                                                        
 欧元/美   $1.064  $0.003  +0.30%    +0.27%                  
 元                                                       
 美元/澳   0.7574   0.000  +0.03%    +0.09%                  
 元                                                       
 (完) (编译 侯雪苹/徐文焰；审校 李婷仪/郑茵)
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