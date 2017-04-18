芝加哥期市：小麦期货从10日低点反弹，大豆连续第二日下跌

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透新加坡4月18日 - 芝加哥小麦期货周二上涨，受上日跌至10日低点引发的一波低吸买盘带动。 与此同时，大豆价格依然承压，因3月美国大豆压榨减少，尽管中国需求旺盛为市场提供支持。 小麦期货在过去两个交易日跌近3%，因降雨天气令美国谷物带硬红冬麦作物的前景改善。不过，投资者趁低吸纳为市场提供支持，基金亦回补空头。 月度报告显示，美国加工商3月大豆压榨量低于预期。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，其会员企业在3月压榨了1.53亿蒲式耳大豆，高于2月的1.43亿，但低于上年同期的1.57亿。 路透调查显示，分析师原先平均预期3月压榨量为1.57亿蒲式耳。 大豆市场在未来数月可能会受到中国需求强劲的支撑。中国是全球最大的大豆买家，3月大豆进口量为633万吨，创下同期最高纪录。 大豆压榨利润率改善进一步支撑市场。山东的进口大豆加工利润率JCI-SBMG-SHDNI在上周触及8月以来最大负值后，已开始改善。 以下为0107 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 422.00 1.00 +0.24% -2.60% 431.25 40 CBOT玉米 367.25 0.75 +0.20% -0.47% 364.17 55 CBOT大豆 952.25 -1.00 -0.10% +0.47% 977.86 47 CBOT稻米 10.09 -$0.01 -0.10% -0.88% $9.90 55 WTI原油 52.63 -$0.02 -0.04% -0.90% $50.15 64 汇率 欧元/美 $1.064 $0.003 +0.30% +0.27% 元 美元/澳 0.7574 0.000 +0.03% +0.09% 元 (完) (编译 侯雪苹/徐文焰；审校 李婷仪/郑茵)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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