芝加哥期市：小麦期货从10日低点反弹，大豆连续第二日下跌

路透新加坡4月18日 - 芝加哥小麦期货周二上涨，受上日跌至10日低点引发的一波低吸买盘带动。 与此同时，大豆价格依然承压，因3月美国大豆压榨减少，尽管中国需求旺盛为市场提供支持。 小麦期货在过去两个交易日跌近3%，因降雨天气令美国谷物带硬红冬麦作物的前景改善。不过，投资者趁低吸纳为市场提供支持，基金亦回补空头。 月度报告显示，美国加工商3月大豆压榨量低于预期。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，其会员企业在3月压榨了1.53亿蒲式耳大豆，高于2月的1.43亿，但低于上年同期的1.57亿。 路透调查显示，分析师原先平均预期3月压榨量为1.57亿蒲式耳。 大豆市场在未来数月可能会受到中国需求强劲的支撑。中国是全球最大的大豆买家，3月大豆进口量为633万吨，创下同期最高纪录。 大豆压榨利润率改善进一步支撑市场。山东的进口大豆加工利润率JCI-SBMG-SHDNI在上周触及8月以来最大负值后，已开始改善。 以下为0107 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 422.00 1.00 +0.24% -2.60% 431.25 40 CBOT玉米 367.25 0.75 +0.20% -0.47% 364.17 55 CBOT大豆 952.25 -1.00 -0.10% +0.47% 977.86 47 CBOT稻米 10.09 -$0.01 -0.10% -0.88% $9.90 55 WTI原油 52.63 -$0.02 -0.04% -0.90% $50.15 64 汇率 欧元/美 $1.064 $0.003 +0.30% +0.27% 元 美元/澳 0.7574 0.000 +0.03% +0.09% 元 (完) (编译 侯雪苹/徐文焰；审校 李婷仪/郑茵)