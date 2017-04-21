芝加哥期市：小麦期货因供应充裕触及四个月低点，大豆期货上涨

路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。 小麦市场周四创下去年8月末以来最大单日跌幅，全球主要供应国大规模的出口制约着芝加哥小麦期货价格。 美国农业部周四公布，一周大豆出口销量降至22.5万吨(旧作和新作合计)，低于预期的40-80万吨。 玉米出口销量为84.82万吨，接近预期的低端。小麦出口销量为55.11万吨。 以下为0127 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 406.50 0.25 +0.06% -3.79% 427.42 25 CBOT玉米 358.00 0.25 +0.07% -1.04% 362.63 37 CBOT大豆 949.75 3.00 +0.32% +0.40% 969.95 48 CBOT稻米 9.83 -$0.02 -0.20% -2.19% $9.94 27 WTI原油 50.79 $0.08 +0.16% +0.69% $50.08 42 汇率 欧元/美元 $1.072 $0.008 +0.73% +1.03% 美元/澳元 0.7524 -0.006 -0.82% -0.63% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 张荻/汪红英/许娜)