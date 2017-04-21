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货币新闻 | 2017年 4月 21日 星期五 10:10 BJT

芝加哥期市：小麦期货因供应充裕触及四个月低点，大豆期货上涨

    路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至
四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。
    
    大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。
    
    本周，7月小麦期货本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大
单周跌幅；玉米期货累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计
跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。

    小麦市场周四创下去年8月末以来最大单日跌幅，全球主要供应国大规模的出口制约着芝加哥小麦期货价格。
    
    美国农业部周四公布，一周大豆出口销量降至22.5万吨(旧作和新作合计)，低于预期的40-80万吨。
    
    玉米出口销量为84.82万吨，接近预期的低端。小麦出口销量为55.11万吨。
 以下为0127 GMT报价：
 合约       价格        变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                        %         值          
 CBOT小麦   406.50      0.25    +0.06%  -3.79%    427.42      25
 CBOT玉米   358.00      0.25    +0.07%  -1.04%    362.63      37
 CBOT大豆   949.75      3.00    +0.32%  +0.40%    969.95      48
 CBOT稻米   9.83        -$0.02  -0.20%  -2.19%    $9.94       27
 WTI原油    50.79       $0.08   +0.16%  +0.69%    $50.08      42
 汇率                                                         
 欧元/美元  $1.072      $0.008  +0.73%  +1.03%                
 美元/澳元  0.7524      -0.006  -0.82%  -0.63%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 张荻/汪红英/许娜)
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