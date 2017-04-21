芝加哥期市：小麦期货因供应充裕触及四个月低点，大豆期货上涨

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。 小麦市场周四创下去年8月末以来最大单日跌幅，全球主要供应国大规模的出口制约着芝加哥小麦期货价格。 美国农业部周四公布，一周大豆出口销量降至22.5万吨(旧作和新作合计)，低于预期的40-80万吨。 玉米出口销量为84.82万吨，接近预期的低端。小麦出口销量为55.11万吨。 以下为0127 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 406.50 0.25 +0.06% -3.79% 427.42 25 CBOT玉米 358.00 0.25 +0.07% -1.04% 362.63 37 CBOT大豆 949.75 3.00 +0.32% +0.40% 969.95 48 CBOT稻米 9.83 -$0.02 -0.20% -2.19% $9.94 27 WTI原油 50.79 $0.08 +0.16% +0.69% $50.08 42 汇率 欧元/美元 $1.072 $0.008 +0.73% +1.03% 美元/澳元 0.7524 -0.006 -0.82% -0.63% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 张荻/汪红英/许娜)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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