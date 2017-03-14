芝加哥期市：小麦期货小升，脱离一个月低位

路透悉尼3月14日 - 美国小麦期货周二小升，脱离上日触及的一个月 低位，不过天气预报显示将出现有益的降雨，令涨幅受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.3%至每蒲 式耳4.31-3/4美元。该合约周一收低2%，盘中触及2月9日来低位4.30美元 。 主力大豆期货跌0.2%至每蒲式耳10.08-1/4美元，接近盘中低点 10.03美元，后者亦为1月11日来低位。大豆周一收盘几无变动。 主力玉米合约持平于每蒲式耳3.61美元。上日收跌0.9%，并创 下2月1日以来最低价3.60-1/2美元。 Commodity Weather Group称，最新预报提高了美国南部大平原出现 急需的降雨的可能性，不过部分干旱地区可能无雨。 美国农业部公布，最近一周美国玉米出口检验量为1,547,022吨，处 于预估区间的高端。 业内消息人士表示，Informa Economics上调了对美国2017年玉米种 植面积预期至9,080万英亩，1月份预期为9,050万英亩。 以下为0121 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 431.75 1.25 +0.29% -1.99% 450.80 27 CBOT玉米 361.00 0.00 +0.00% -0.89% 374.07 26 CBOT大豆 1004.25 -1.75 -0.17% -0.22% 1039.25 29 CBOT稻米 9.83 -$0.01 -0.05% +1.50% $9.71 73 WTI原油 48.32 -$0.08 -0.17% -0.35% $52.65 14 汇率 欧元/美元 $1.065 $0.000 -0.02% -0.17% 美元/澳元 0.7550 -0.002 -0.22% +0.13% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 王丽鑫/张涛)