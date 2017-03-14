芝加哥期市：小麦期货小升，脱离一个月低位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月14日 - 美国小麦期货周二小升，脱离上日触及的一个月 低位，不过天气预报显示将出现有益的降雨，令涨幅受限。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.3%至每蒲 式耳4.31-3/4美元。该合约周一收低2%，盘中触及2月9日来低位4.30美元 。 主力大豆期货跌0.2%至每蒲式耳10.08-1/4美元，接近盘中低点 10.03美元，后者亦为1月11日来低位。大豆周一收盘几无变动。 主力玉米合约持平于每蒲式耳3.61美元。上日收跌0.9%，并创 下2月1日以来最低价3.60-1/2美元。 Commodity Weather Group称，最新预报提高了美国南部大平原出现 急需的降雨的可能性，不过部分干旱地区可能无雨。 美国农业部公布，最近一周美国玉米出口检验量为1,547,022吨，处 于预估区间的高端。 业内消息人士表示，Informa Economics上调了对美国2017年玉米种 植面积预期至9,080万英亩，1月份预期为9,050万英亩。 以下为0121 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 431.75 1.25 +0.29% -1.99% 450.80 27 CBOT玉米 361.00 0.00 +0.00% -0.89% 374.07 26 CBOT大豆 1004.25 -1.75 -0.17% -0.22% 1039.25 29 CBOT稻米 9.83 -$0.01 -0.05% +1.50% $9.71 73 WTI原油 48.32 -$0.08 -0.17% -0.35% $52.65 14 汇率 欧元/美元 $1.065 $0.000 -0.02% -0.17% 美元/澳元 0.7550 -0.002 -0.22% +0.13% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 王丽鑫/张涛)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。