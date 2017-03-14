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货币新闻 | 2017年 3月 14日 星期二 10:10 BJT

芝加哥期市：小麦期货小升，脱离一个月低位

    路透悉尼3月14日 - 美国小麦期货周二小升，脱离上日触及的一个月
低位，不过天气预报显示将出现有益的降雨，令涨幅受限。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.3%至每蒲
式耳4.31-3/4美元。该合约周一收低2%，盘中触及2月9日来低位4.30美元
。
    
    主力大豆期货跌0.2%至每蒲式耳10.08-1/4美元，接近盘中低点
10.03美元，后者亦为1月11日来低位。大豆周一收盘几无变动。

    主力玉米合约持平于每蒲式耳3.61美元。上日收跌0.9%，并创
下2月1日以来最低价3.60-1/2美元。
    
    Commodity Weather Group称，最新预报提高了美国南部大平原出现
急需的降雨的可能性，不过部分干旱地区可能无雨。
    
    美国农业部公布，最近一周美国玉米出口检验量为1,547,022吨，处
于预估区间的高端。
    
    业内消息人士表示，Informa Economics上调了对美国2017年玉米种
植面积预期至9,080万英亩，1月份预期为9,050万英亩。
 以下为0121 GMT报价：
 合约       价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦   431.75   1.25    +0.29%  -1.99%    450.80      27
 CBOT玉米   361.00   0.00    +0.00%  -0.89%    374.07      26
 CBOT大豆   1004.25  -1.75   -0.17%  -0.22%    1039.25     29
 CBOT稻米   9.83     -$0.01  -0.05%  +1.50%    $9.71       73
 WTI原油    48.32    -$0.08  -0.17%  -0.35%    $52.65      14
 汇率                                                      
 欧元/美元  $1.065   $0.000  -0.02%  -0.17%                
 美元/澳元  0.7550   -0.002  -0.22%  +0.13%                
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 王丽鑫/张涛)
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