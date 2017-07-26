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芝加哥期市：小麦期货小涨，自近一个月低点反弹
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2017年7月26日 / 凌晨1点20分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货小涨，自近一个月低点反弹

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月26日 - 美国小麦合约周三小涨，自盘中稍早触及的近一个月低点反弹；但美国供应紧俏的疑虑缓解则限制期价涨幅。
    
    
    0050GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约上涨0.2%至每蒲式耳4.74-3/4美元，稍早一度跌至4.73美元，为6月29日以来低位。小麦周二收低3%。
    
    主力大豆合约小涨0.1%至9.93-3/4美元，稍早一度跌至9.90-1/2美元，为7月14日以来低点。大豆上日收低1.7%。   

    主力玉米期货跌0.4%至每蒲式耳3.80-3/4美元，接近日低3.80-
1/2美元，此一价位也是6月30日来最低。玉米上日收挫2.2%。
    
    根据年度作物观察报告，北达科他州南部以及南达科他州与明尼苏达
州附近地区的春小麦产量预期料少于去年。
    
    美国农业部周一下午表示，美国大豆优良率为57%，低于上周的61%。
分析师预估为60%。
    
    美国农业部表示，截至7月23日当周，玉米优良率为62%，较市场预估
低了一个百分点。   
   
 以下爲0050GMT报价：
 合约      价格    变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                    %         值          
 CBOT小麦  474.75  0.75     +0.16%  -2.86%    501.58      30
 CBOT玉米  380.75  -1.50    -0.39%  -2.56%    393.86      38
 CBOT大豆  993.75  1.00     +0.10%  -1.61%    975.48      44
 CBOT稻米  12.30   $0.00    +0.00%  +1.32%    $11.82      76
 WTI原油   48.38   $0.49    +1.02%  +4.40%    $45.24      71
 汇率                                                     
 欧元/美   $1.164  -$0.001  -0.11%  +0.00%                
 元                                                       
 美元/澳   0.7927  -0.001   -0.11%  +0.06%                
 元                                                       
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。
(完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张荻/戴素萍/许娜)

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