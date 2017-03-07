芝加哥期市：小麦期货徘徊在三周高点附近，受美国天气疑虑支撑

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月7日 - 美国小麦期货周二小涨，徘徊在上日触及的三周 高点附近，受美国天气可能不利的忧虑支撑。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.1%至每蒲 式耳4.59美元，周一则收涨1.1%，并曾触及2月16日以来的最高位4.62-1/ 2美元。 交投最活跃的大豆期货跌0.2%至每蒲式耳10.35-1/4美元，周一 大致平收。 指标玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.78美元，上日下滑0.6%。 交易商表示，美国平原地带乾燥天候损及作物生长，为小麦价格提供 支撑。美国冬麦提早发芽，可能在未来数周遭逢寒害，也支持小麦期价。 澳洲主要大宗商品预估机构表示，澳洲2017/18年小麦收成料减少32% 。根据预估，澳洲收成量料为2,398万吨。 根据美国农业部周一报告，美国当周出口小麦检验总量达535,920吨 ，接近市场预估高位。 大豆出口检验量921,779吨，同样高于预估。 以下为0216 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 459.00 0.50 +0.11% +1.38% 450.44 54 CBOT玉米 378.00 -0.50 -0.13% -0.40% 374.68 55 CBOT大豆 1035.25 -2.00 -0.19% -0.19% 1048.66 47 CBOT稻米 9.60 $0.02 +0.21% -0.26% $9.79 37 WTI原油 53.18 -$0.02 -0.04% -0.28% $53.34 45 汇率 欧元/美元 $1.058 -$0.004 -0.36% +0.72% 美元/澳元 0.7595 0.000 +0.01% +0.32% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/陈宗琦；审校 张若琪/戴素萍/龚芳)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。