芝加哥期市：小麦期货徘徊在三周高点附近，受美国天气疑虑支撑

路透悉尼3月7日 - 美国小麦期货周二小涨，徘徊在上日触及的三周 高点附近，受美国天气可能不利的忧虑支撑。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.1%至每蒲 式耳4.59美元，周一则收涨1.1%，并曾触及2月16日以来的最高位4.62-1/ 2美元。 交投最活跃的大豆期货跌0.2%至每蒲式耳10.35-1/4美元，周一 大致平收。 指标玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.78美元，上日下滑0.6%。 交易商表示，美国平原地带乾燥天候损及作物生长，为小麦价格提供 支撑。美国冬麦提早发芽，可能在未来数周遭逢寒害，也支持小麦期价。 澳洲主要大宗商品预估机构表示，澳洲2017/18年小麦收成料减少32% 。根据预估，澳洲收成量料为2,398万吨。 根据美国农业部周一报告，美国当周出口小麦检验总量达535,920吨 ，接近市场预估高位。 大豆出口检验量921,779吨，同样高于预估。 以下为0216 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 459.00 0.50 +0.11% +1.38% 450.44 54 CBOT玉米 378.00 -0.50 -0.13% -0.40% 374.68 55 CBOT大豆 1035.25 -2.00 -0.19% -0.19% 1048.66 47 CBOT稻米 9.60 $0.02 +0.21% -0.26% $9.79 37 WTI原油 53.18 -$0.02 -0.04% -0.28% $53.34 45 汇率 欧元/美元 $1.058 -$0.004 -0.36% +0.72% 美元/澳元 0.7595 0.000 +0.01% +0.32% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/陈宗琦；审校 张若琪/戴素萍/龚芳)