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货币新闻 | 2017年 3月 7日 星期二 11:07 BJT

芝加哥期市：小麦期货徘徊在三周高点附近，受美国天气疑虑支撑

    路透悉尼3月7日 - 美国小麦期货周二小涨，徘徊在上日触及的三周
高点附近，受美国天气可能不利的忧虑支撑。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.1%至每蒲
式耳4.59美元，周一则收涨1.1%，并曾触及2月16日以来的最高位4.62-1/
2美元。
    
    交投最活跃的大豆期货跌0.2%至每蒲式耳10.35-1/4美元，周一
大致平收。

    指标玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.78美元，上日下滑0.6%。
    
    交易商表示，美国平原地带乾燥天候损及作物生长，为小麦价格提供
支撑。美国冬麦提早发芽，可能在未来数周遭逢寒害，也支持小麦期价。
    
    澳洲主要大宗商品预估机构表示，澳洲2017/18年小麦收成料减少32%
。根据预估，澳洲收成量料为2,398万吨。
    
    根据美国农业部周一报告，美国当周出口小麦检验总量达535,920吨
，接近市场预估高位。
    
    大豆出口检验量921,779吨，同样高于预估。

 以下为0216 GMT报价                                                          
 合约                       价格     变动     涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                                    动均值   
 CBOT小麦                   459.00   0.50     +0.11%   +1.38%       450.44   54
 CBOT玉米                   378.00   -0.50    -0.13%   -0.40%       374.68   55
 CBOT大豆                   1035.25  -2.00    -0.19%   -0.19%       1048.66  47
 CBOT稻米                   9.60     $0.02    +0.21%   -0.26%       $9.79    37
 WTI原油                    53.18    -$0.02   -0.04%   -0.28%       $53.34   45
 汇率                                                                        
 欧元/美元                  $1.058   -$0.004  -0.36%   +0.72%                
 美元/澳元                  0.7595   0.000    +0.01%   +0.32%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/陈宗琦；审校 张若琪/戴素萍/龚芳)
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