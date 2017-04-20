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货币新闻 | 2017年 4月 20日 星期四 09:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货徘徊在两周半低位附近，因全球供应充足

路透马尼拉4月20日 - 美国小麦期货周四下跌，徘徊在上日触及的两周半低位附近，因全球供应充足；玉米和大豆基本持稳。

0101 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.18-1/2美元。该合约一度触及4.17-3/4美元，接近周三触及的3月31日以来低点。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey称，2016年作物季美国小麦出口可能最多能达到比美国农业部目前的预测低100万吨的水平，“除非最后销售大增”。

Gorey亦表示，美元走强正“侵蚀掉美国对除欧盟外几乎所有主要对手的竞争力”。

交易商称，尽管欧洲出现天气疑虑，市场仍聚焦全球充裕的供应；除了近来天气乾燥外，欧洲作物本周还可能面临春季霜冻。

CBOT玉米持稳，报每蒲式耳3.62美元，大豆持平于9.50美元。

巴西政府将提高最高达1.59亿美元补贴，以帮助玉米生产商销售2016/17年度的大量收成。

阿根廷农户预计将种植550万公顷小麦，2017-18年度预计收获1,750万吨，高于2016-17年度的1,630万吨。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
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