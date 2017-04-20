芝加哥期市：小麦期货徘徊在两周半低位附近，因全球供应充足

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透马尼拉4月20日 - 美国小麦期货周四下跌，徘徊在上日触及的两周半低位附近，因全球供应充足；玉米和大豆基本持稳。
0101 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.18-1/2美元。该合约一度触及4.17-3/4美元，接近周三触及的3月31日以来低点。
澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey称，2016年作物季美国小麦出口可能最多能达到比美国农业部目前的预测低100万吨的水平，“除非最后销售大增”。
Gorey亦表示，美元走强正“侵蚀掉美国对除欧盟外几乎所有主要对手的竞争力”。
交易商称，尽管欧洲出现天气疑虑，市场仍聚焦全球充裕的供应；除了近来天气乾燥外，欧洲作物本周还可能面临春季霜冻。
CBOT玉米持稳，报每蒲式耳3.62美元，大豆持平于9.50美元。
巴西政府将提高最高达1.59亿美元补贴，以帮助玉米生产商销售2016/17年度的大量收成。
阿根廷农户预计将种植550万公顷小麦，2017-18年度预计收获1,750万吨，高于2016-17年度的1,630万吨。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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