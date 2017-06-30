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2 天前
芝加哥期市：小麦期货触及一年高位，料将录得两年来最大单月涨幅
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2017年6月30日 / 凌晨1点27分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货触及一年高位，料将录得两年来最大单月涨幅

2 分钟阅读

    路透悉尼6月30日 - 美国小麦期货周五连续第四日上涨，触及一年高
位，因对于美国主要产区产量下降的担心推高了价格，或将录得两年来最
大单月涨幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货小幅上涨，昨日曾上涨
近5%至每蒲式耳4.99美元，为去年6月以来最高水位。
    
    6月迄今小麦已上涨16%，为两年来最大单月涨幅。本季小麦价格上涨
17%，亦为两年来最大单季涨幅。

    主力大豆期货本季跌逾3%，第一季下跌近6%。
    
    主力玉米期货本季则上涨近2%，已是连续第三个季度上涨。
    
    根据美国气候专家周四发布的每周美国干旱监测报告，北达科他州将有25%的地区出现“极端干旱”，高于一周前预测的约8%。该州目前是美国最大的春小麦种植区。
        
    美国农业部(USDA)定于周五公布最新的美国作物种植报告。分析师预期，农业部会将美国春小麦种植面积预估下调至1,120万英亩，3月时的预估为1,130万英亩。

 以下为0034GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                              值           
 CBOT小麦  498.75  2.75    +0.55%  +5.44%     462.62       75
 CBOT玉米  371.00  1.50    +0.41%  +3.99%     372.05       39
 CBOT大豆  925.25  0.50    +0.05%  +0.22%     936.43       42
 CBOT稻米  11.91   $0.01   +0.04%  +1.45%     $11.52       66
 WTI原油   45.02   $0.09   +0.20%  +0.63%     $46.46       55
 汇率                                                      
 欧元/美   $1.144  $0.000  -0.04%  +0.52%                  
 元                                                        
 美元/澳   0.7693  0.001   +0.14%  +0.69%                  
 元                                                        
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 龚芳/许娜)

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