芝加哥期市：小麦期货进一步自两年高位回落，但产量担忧带来支撑

路透悉尼7月7日 - 美国小麦期货周五连续第二天下滑，进一步脱离 本周创下的两年高位，但对产量普遍减少的担忧持续带来支撑。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货本周上涨近2% ，有望连续第五周录得涨幅。 大豆期货本周上涨近5%，两周涨幅达到近10%。 主力玉米期货本周涨逾5%，为连续第二周上涨。 美国主要小麦种植区预计天气干热，激发对产量普遍受到影响的担忧。 美国农业部周三下午表示，最近一周美国春小麦优良率下降3个百分点至37%，略低于市 场预期。 冬小麦优良率下降1个百分点。 美国农业部作物进度报告显示玉米优良率上升1个百分点至68%，超过业内平均预估的66 %。 业内消息人士称，民间分析机构Informa Economics周四预计，以每英亩均产169.7蒲式 耳来计算，2017年美国玉米产量将达141.66亿蒲式耳。美国农业部的预估分别为亩产170.7 蒲式耳和总产量140.65亿蒲式耳。 以下为0114GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 536.25 -2.75 -0.51% -4.24% 476.75 65 CBOT玉米 401.50 -1.25 -0.31% -0.68% 395.78 65 CBOT大豆 1001.25 2.00 +0.20% +0.70% 941.83 83 CBOT稻米 11.91 -$0.02 -0.13% +0.80% $11.58 68 WTI原油 44.84 -$0.68 -1.49% -0.64% $45.79 46 汇率 欧元/美元 $1.142 $0.000 -0.04% +0.57% 美元/澳元 0.7575 -0.001 -0.13% -0.33% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 郑茵/王丽鑫)