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2 天前
芝加哥期市：小麦期货进一步自两年高位回落，但产量担忧带来支撑
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2017年7月7日 / 凌晨1点54分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货进一步自两年高位回落，但产量担忧带来支撑

2 分钟阅读

    路透悉尼7月7日 - 美国小麦期货周五连续第二天下滑，进一步脱离
本周创下的两年高位，但对产量普遍减少的担忧持续带来支撑。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货本周上涨近2%
，有望连续第五周录得涨幅。
    
    大豆期货本周上涨近5%，两周涨幅达到近10%。

    主力玉米期货本周涨逾5%，为连续第二周上涨。
    
    美国主要小麦种植区预计天气干热，激发对产量普遍受到影响的担忧。
    
    美国农业部周三下午表示，最近一周美国春小麦优良率下降3个百分点至37%，略低于市
场预期。
    
    冬小麦优良率下降1个百分点。
    
    美国农业部作物进度报告显示玉米优良率上升1个百分点至68%，超过业内平均预估的66
%。
    
    业内消息人士称，民间分析机构Informa Economics周四预计，以每英亩均产169.7蒲式
耳来计算，2017年美国玉米产量将达141.66亿蒲式耳。美国农业部的预估分别为亩产170.7
蒲式耳和总产量140.65亿蒲式耳。  
    
    
 以下为0114GMT报价：
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     536.25   -2.75   -0.51%      -4.24%         476.75    65
 CBOT玉米     401.50   -1.25   -0.31%      -0.68%         395.78    65
 CBOT大豆    1001.25    2.00   +0.20%      +0.70%         941.83    83
 CBOT稻米      11.91  -$0.02   -0.13%      +0.80%         $11.58    68
 WTI原油       44.84  -$0.68   -1.49%      -0.64%         $45.79    46
 汇率                                                                 
 欧元/美元    $1.142  $0.000   -0.04%      +0.57%                     
 美元/澳元    0.7575  -0.001   -0.13%      -0.33%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/李爽  审校 郑茵/王丽鑫)

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