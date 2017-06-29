芝加哥期市：小麦期货连三日上涨，美国天气因素构成支持

路透新加坡6月29日 - 芝加哥小麦期货周四连续第三日上涨，乾旱天 气可能损及美国春季作物产量，对小麦价格形成支撑。 大豆期货在亚洲早盘进一步上涨，玉米期货未受到天气有利带来的压 力的影响。 炎热乾旱天气令美国大平原北部春季小麦产区作物生长状况急剧恶化 ，小麦市场因此受到支撑。 分析师预计美国农业部周五将调降2017美国春小麦生长状况的预估。交易商也将关注政府对收割进度的预测。 CBOT大豆持坚，玉米则承压，因最大种植地区爱荷华州在隔夜普遍出现利于作物生长的降雨。不过，天气预报称中西部地区在7月4日国庆日后天气将更热更乾燥。 交易商说，商品基金周三在芝加哥期货交易所(CBOT)卖超玉米合约，且买超大豆和小麦合约。 以下爲0029 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 474.50 1.50 +0.32% +1.17% 459.98 55 CBOT玉米 356.75 0.00 +0.00% -0.70% 371.78 25 CBOT大豆 923.00 1.25 +0.14% +1.29% 928.39 39 CBOT稻米 11.75 $0.00 +0.00% +5.10% $11.17 60 WTI原油 44.81 $0.07 +0.16% +1.29% $46.60 53 汇率 欧元/美元 $1.138 $0.001 +0.05% +0.40% 美元/澳元 0.7639 0.000 -0.01% +0.75% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 戴素萍/张荻)