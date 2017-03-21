芝加哥期市：小麦期货连两日下跌，因美国天气前景改善

路透新加坡3月21日 - 芝加哥小麦期货周二小跌，连续第二天下跌， 天气预报称美国大平原冬麦作物将迎来急需的降雨。 玉米期货下跌；大豆期货在连两日下跌后走升。 预测机构Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，未来两 周美国大平原有四分之三的地方降水增加的趋势，这将有利于刚结束休眠 状态的冬季作物。 对于巴西丰产料损及未来几周海外对美国大豆出口需求的疑虑，给大豆市场带来阻力。 巴西植物油行业协会(Abiove)预计巴西大豆产量达到1.073亿吨，高于2月预估的1.046亿吨。Abiove预计巴西大豆出口5,980万吨，较上次预估高出110万吨。 巴拉圭农业部长Juan Carlos Baruja周一对记者表示，该国2016/17年度大豆产量预计超过1,000万吨，可望使这个全球第四大大豆出口国创产量新高。 以下爲0057GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 429.75 -0.50 -0.12% -1.49% 449.06 49 CBOT玉米 362.75 -0.75 -0.21% -1.29% 373.03 44 CBOT大豆 1001.00 1.50 +0.15% +0.10% 1031.87 38 CBOT稻米 9.85 -$0.01 -0.05% -0.66% $9.71 72 WTI原油 48.29 $0.07 +0.15% -1.00% $51.82 29 汇率 欧元/美 $1.076 $0.002 +0.21% +0.22% 元 美元/澳元 0.7728 0.000 -0.01% +0.39% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)