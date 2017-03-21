芝加哥期市：小麦期货连两日下跌，因美国天气前景改善

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月21日 - 芝加哥小麦期货周二小跌，连续第二天下跌， 天气预报称美国大平原冬麦作物将迎来急需的降雨。 玉米期货下跌；大豆期货在连两日下跌后走升。 预测机构Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，未来两 周美国大平原有四分之三的地方降水增加的趋势，这将有利于刚结束休眠 状态的冬季作物。 对于巴西丰产料损及未来几周海外对美国大豆出口需求的疑虑，给大豆市场带来阻力。 巴西植物油行业协会(Abiove)预计巴西大豆产量达到1.073亿吨，高于2月预估的1.046亿吨。Abiove预计巴西大豆出口5,980万吨，较上次预估高出110万吨。 巴拉圭农业部长Juan Carlos Baruja周一对记者表示，该国2016/17年度大豆产量预计超过1,000万吨，可望使这个全球第四大大豆出口国创产量新高。 以下爲0057GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 429.75 -0.50 -0.12% -1.49% 449.06 49 CBOT玉米 362.75 -0.75 -0.21% -1.29% 373.03 44 CBOT大豆 1001.00 1.50 +0.15% +0.10% 1031.87 38 CBOT稻米 9.85 -$0.01 -0.05% -0.66% $9.71 72 WTI原油 48.29 $0.07 +0.15% -1.00% $51.82 29 汇率 欧元/美 $1.076 $0.002 +0.21% +0.22% 元 美元/澳元 0.7728 0.000 -0.01% +0.39% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。