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货币新闻 | 2017年 3月 21日 星期二 09:29 BJT

芝加哥期市：小麦期货连两日下跌，因美国天气前景改善

    路透新加坡3月21日 - 芝加哥小麦期货周二小跌，连续第二天下跌，
天气预报称美国大平原冬麦作物将迎来急需的降雨。
    
    玉米期货下跌；大豆期货在连两日下跌后走升。
    
    预测机构Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，未来两
周美国大平原有四分之三的地方降水增加的趋势，这将有利于刚结束休眠
状态的冬季作物。

    对于巴西丰产料损及未来几周海外对美国大豆出口需求的疑虑，给大豆市场带来阻力。
    
    巴西植物油行业协会(Abiove)预计巴西大豆产量达到1.073亿吨，高于2月预估的1.046亿吨。Abiove预计巴西大豆出口5,980万吨，较上次预估高出110万吨。
    
    巴拉圭农业部长Juan Carlos Baruja周一对记者表示，该国2016/17年度大豆产量预计超过1,000万吨，可望使这个全球第四大大豆出口国创产量新高。
 以下爲0057GMT报价：
 合约            价格     变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值  RSI
 CBOT小麦      429.75    -0.50    -0.12%     -1.49%        449.06   49
 CBOT玉米      362.75    -0.75    -0.21%     -1.29%        373.03   44
 CBOT大豆     1001.00     1.50    +0.15%     +0.10%       1031.87   38
 CBOT稻米        9.85   -$0.01    -0.05%     -0.66%         $9.71   72
 WTI原油        48.29    $0.07    +0.15%     -1.00%        $51.82   29
 汇率                                                                 
  欧元/美      $1.076   $0.002    +0.21%     +0.22%                   
 元                                                                
 美元/澳元     0.7728    0.000    -0.01%     +0.39%                   
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)
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