芝加哥期市：小麦期货连四日上涨，因美国作物受大雪天气威胁

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透新加坡5月2日 - 美国小麦期货周二攀升至3月初以来最高水平， 上日创下近两年来最大单日涨幅，此前美国冬季作物受到大雪天气的威胁 。 玉米小幅走低，因美国农户种植进展迅速带来压力。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货周一上涨5.5%，为自201 5年6月以来的最大单日涨幅，因不利天气因素令人更加担心本就面临压力 的小麦作物。 大宗商品天气组织(Commodity Weather Group)在客户报告中称，堪萨斯州西部以及科罗拉多州东南部大雪导致小麦倒伏。虽然预计将迅速融雪，从周四至下周二料将是较乾爽天气，但预计之后将有一场暴风，恐将不利于大平原倒伏小麦的复原。 玉米下跌，回吐上日涨幅，美国农户迅速推进播种进度。 美国农业部一周作物种植进度报告显示，美国玉米农户已完成34%的播种进度，相较一周前为17%。 美国大豆种植进度为10%，高于一周前的6%，也高于7%的五年均值。 三大商品期货周一均受到空头回补的推升，此前美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布报告显示，投机客在谷物市场空仓达到最大纪录水平。 以下爲0114 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移动均 RSI 跌% 值 CBOT小麦 457.00 1.00 +0.22% +5.73% 439.26 76 CBOT玉米 376.75 -0.75 -0.20% +2.80% 368.62 57 CBOT大豆 971.75 1.50 +0.15% +1.62% 967.17 56 CBOT稻米 9.66 $0.03 +0.26% +2.55% $10.12 34 WTI原油 48.79 -$0.05 -0.10% -1.09% $50.22 30 汇率 欧元/美元 $1.091 $0.001 +0.07% +0.10% 美元/澳元 0.7544 0.002 +0.28% +0.80% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 徐文焰/张荻/许娜)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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