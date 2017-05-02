芝加哥期市：小麦期货连四日上涨，因美国作物受大雪天气威胁

路透新加坡5月2日 - 美国小麦期货周二攀升至3月初以来最高水平， 上日创下近两年来最大单日涨幅，此前美国冬季作物受到大雪天气的威胁 。 玉米小幅走低，因美国农户种植进展迅速带来压力。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货周一上涨5.5%，为自201 5年6月以来的最大单日涨幅，因不利天气因素令人更加担心本就面临压力 的小麦作物。 大宗商品天气组织(Commodity Weather Group)在客户报告中称，堪萨斯州西部以及科罗拉多州东南部大雪导致小麦倒伏。虽然预计将迅速融雪，从周四至下周二料将是较乾爽天气，但预计之后将有一场暴风，恐将不利于大平原倒伏小麦的复原。 玉米下跌，回吐上日涨幅，美国农户迅速推进播种进度。 美国农业部一周作物种植进度报告显示，美国玉米农户已完成34%的播种进度，相较一周前为17%。 美国大豆种植进度为10%，高于一周前的6%，也高于7%的五年均值。 三大商品期货周一均受到空头回补的推升，此前美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布报告显示，投机客在谷物市场空仓达到最大纪录水平。 以下爲0114 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移动均 RSI 跌% 值 CBOT小麦 457.00 1.00 +0.22% +5.73% 439.26 76 CBOT玉米 376.75 -0.75 -0.20% +2.80% 368.62 57 CBOT大豆 971.75 1.50 +0.15% +1.62% 967.17 56 CBOT稻米 9.66 $0.03 +0.26% +2.55% $10.12 34 WTI原油 48.79 -$0.05 -0.10% -1.09% $50.22 30 汇率 欧元/美元 $1.091 $0.001 +0.07% +0.10% 美元/澳元 0.7544 0.002 +0.28% +0.80% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 徐文焰/张荻/许娜)