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货币新闻 | 2017年 5月 2日 星期二 09:53 BJT

芝加哥期市：小麦期货连四日上涨，因美国作物受大雪天气威胁

    路透新加坡5月2日 - 美国小麦期货周二攀升至3月初以来最高水平，
上日创下近两年来最大单日涨幅，此前美国冬季作物受到大雪天气的威胁
。
    
    玉米小幅走低，因美国农户种植进展迅速带来压力。
        
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货周一上涨5.5%，为自201
5年6月以来的最大单日涨幅，因不利天气因素令人更加担心本就面临压力
的小麦作物。

    大宗商品天气组织(Commodity Weather Group)在客户报告中称，堪萨斯州西部以及科罗拉多州东南部大雪导致小麦倒伏。虽然预计将迅速融雪，从周四至下周二料将是较乾爽天气，但预计之后将有一场暴风，恐将不利于大平原倒伏小麦的复原。
    
    玉米下跌，回吐上日涨幅，美国农户迅速推进播种进度。
    
    美国农业部一周作物种植进度报告显示，美国玉米农户已完成34%的播种进度，相较一周前为17%。
    
    美国大豆种植进度为10%，高于一周前的6%，也高于7%的五年均值。
    
    三大商品期货周一均受到空头回补的推升，此前美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布报告显示，投机客在谷物市场空仓达到最大纪录水平。   

 以下爲0114 GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨   30日移动均  RSI
                                      跌%      值          
 CBOT小麦    457.00  1.00    +0.22%   +5.73%   439.26      76
 CBOT玉米    376.75  -0.75   -0.20%   +2.80%   368.62      57
 CBOT大豆    971.75  1.50    +0.15%   +1.62%   967.17      56
 CBOT稻米    9.66    $0.03   +0.26%   +2.55%   $10.12      34
 WTI原油     48.79   -$0.05  -0.10%   -1.09%   $50.22      30
 汇率                                                      
  欧元/美元  $1.091  $0.001  +0.07%   +0.10%               
 美元/澳元   0.7544  0.002   +0.28%   +0.80%               
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 徐文焰/张荻/许娜)
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