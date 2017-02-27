芝加哥期市：小麦触及六天低位，料将连续三个交易日下跌

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼2月27日 - 美国小麦周一料将连续第三个交易日下跌，之前 曾触及六天低位，因充足的全球供应令市场承压。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌0.5%至每蒲式耳4.45- 3/4美元，稍早曾触及2月21日以来最低位4.45-1/2美元。小麦周五收低1. 2%。 主力大豆合约涨0.22%至每蒲式耳10.26-1/2美元，周五上1.3% 。 主力玉米合约基本持平于3.63-3/4美元，上日收跌0.4%。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月14日止当周非商业性 玉米净多仓规模为去年7月以来最大，大豆净多仓为7月以来第二大。 阿根廷农业部长Ricardo Buryaile称，该国2016/17作物年度小麦产 量或达1,830万吨创纪录高位，其中1,100万至1,150万吨料将出口。 美国政府预计2017/18销售年度玉米产量或下降7%，至140.65亿蒲式 耳，但期末库存或保持在逾20亿蒲式耳的较高水平。 以下为0110GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 445.75 -2.25 -0.50% -1.71% 449.13 37 CBOT玉米 363.75 -0.25 -0.07% -0.48% 367.32 37 CBOT大豆 1026.50 2.25 +0.22% +1.48% 1044.37 32 CBOT稻米 9.72 $0.04 +0.36% +2.59% $9.62 46 WTI原油 53.97 -$0.02 -0.04% -0.88% $53.08 58 汇率 欧元/美元 $1.057 $0.000 +0.05% -0.13% 美元/澳元 0.7673 0.000 +0.05% -0.52% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完 ) (编译 王琛/孙国玉；审校 王丽鑫/张涛/杜明霞)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。