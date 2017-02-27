芝加哥期市：小麦触及六天低位，料将连续三个交易日下跌

路透悉尼2月27日 - 美国小麦周一料将连续第三个交易日下跌，之前 曾触及六天低位，因充足的全球供应令市场承压。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌0.5%至每蒲式耳4.45- 3/4美元，稍早曾触及2月21日以来最低位4.45-1/2美元。小麦周五收低1. 2%。 主力大豆合约涨0.22%至每蒲式耳10.26-1/2美元，周五上1.3% 。 主力玉米合约基本持平于3.63-3/4美元，上日收跌0.4%。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月14日止当周非商业性 玉米净多仓规模为去年7月以来最大，大豆净多仓为7月以来第二大。 阿根廷农业部长Ricardo Buryaile称，该国2016/17作物年度小麦产 量或达1,830万吨创纪录高位，其中1,100万至1,150万吨料将出口。 美国政府预计2017/18销售年度玉米产量或下降7%，至140.65亿蒲式 耳，但期末库存或保持在逾20亿蒲式耳的较高水平。 以下为0110GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 445.75 -2.25 -0.50% -1.71% 449.13 37 CBOT玉米 363.75 -0.25 -0.07% -0.48% 367.32 37 CBOT大豆 1026.50 2.25 +0.22% +1.48% 1044.37 32 CBOT稻米 9.72 $0.04 +0.36% +2.59% $9.62 46 WTI原油 53.97 -$0.02 -0.04% -0.88% $53.08 58 汇率 欧元/美元 $1.057 $0.000 +0.05% -0.13% 美元/澳元 0.7673 0.000 +0.05% -0.52% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完 ) (编译 王琛/孙国玉；审校 王丽鑫/张涛/杜明霞)