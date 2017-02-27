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货币新闻 | 2017年 2月 27日 星期一 10:07 BJT

芝加哥期市：小麦触及六天低位，料将连续三个交易日下跌

    路透悉尼2月27日 - 美国小麦周一料将连续第三个交易日下跌，之前
曾触及六天低位，因充足的全球供应令市场承压。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌0.5%至每蒲式耳4.45-
3/4美元，稍早曾触及2月21日以来最低位4.45-1/2美元。小麦周五收低1.
2%。
    
    主力大豆合约涨0.22%至每蒲式耳10.26-1/2美元，周五上1.3%
。

    主力玉米合约基本持平于3.63-3/4美元，上日收跌0.4%。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月14日止当周非商业性
玉米净多仓规模为去年7月以来最大，大豆净多仓为7月以来第二大。
    
    阿根廷农业部长Ricardo Buryaile称，该国2016/17作物年度小麦产
量或达1,830万吨创纪录高位，其中1,100万至1,150万吨料将出口。
    
    美国政府预计2017/18销售年度玉米产量或下降7%，至140.65亿蒲式
耳，但期末库存或保持在逾20亿蒲式耳的较高水平。
  
 以下为0110GMT报价：
 合约        价格      变动      涨跌%     两日涨跌%   30日移动均值  RSI
 CBOT小麦    445.75    -2.25     -0.50%    -1.71%      449.13        37
 CBOT玉米    363.75    -0.25     -0.07%    -0.48%      367.32        37
 CBOT大豆    1026.50   2.25      +0.22%    +1.48%      1044.37       32
 CBOT稻米    9.72      $0.04     +0.36%    +2.59%      $9.62         46
 WTI原油     53.97     -$0.02    -0.04%    -0.88%      $53.08        58
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.057    $0.000    +0.05%    -0.13%                    
 美元/澳元   0.7673    0.000     +0.05%    -0.52%                    
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完
) (编译 王琛/孙国玉；审校 王丽鑫/张涛/杜明霞)
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