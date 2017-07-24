芝加哥期市：玉米下挫2%触及一周低点，因降雨缓解产量受损疑虑

路透悉尼7月24日 - 美国玉米期货周一下挫2%触及一周低点，因降雨的预测缓解了产量可能受损的忧虑。 小麦期货跌近1.5%至近一个月低点；大豆也跌逾1%。 0041GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌2%至每蒲式耳3.85-3/4美元，稍早触及7月17日以来低位3.84-3/4美元。玉米上交易日收低2.8%。 “干旱天气是主要忧虑，因此这(降雨)会缓解一些担忧，”澳洲国民银行农业分析师Phin Ziebell称。 美国中西部地区料将普遍出现降雨，这是受干旱天气困扰的主要产区。 美国农业部数据显示，近期的干旱天气已经令作物受损。 中国6月进口38万吨玉米，几乎是一年前的六倍。这也对玉米价格构成支持。 主力大豆期货跌1.5%至每蒲式耳10.06-3/4美元，上周五收跌0.5%。 主力小麦期货跌近1.35%至每蒲式耳4.92-1/2美元，接近日内低点4.91-3/4美元，这亦是6月29日以来的最低位。 近几日小麦价格下滑，尽管由于干旱天气，市场对于美国高蛋白小麦供应的担忧与日俱增。 以下为0041 GMT报价 ： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移动均 RSI 跌% 值 CBOT小麦 492.50 -6.75 -1.35% -2.62% 500.41 38 CBOT玉米 385.50 -8.00 -2.03% -4.76% 395.04 42 CBOT大豆 1006.75 -15.50 -1.52% -1.97% 971.89 51 CBOT稻米 11.92 -$0.06 -0.54% +0.46% $11.76 62 WTI原油 45.66 -$0.11 -0.24% -2.42% $45.09 44 汇率 欧元/美元 $1.167 $0.001 +0.10% +0.38% 美元/澳元 0.7914 0.000 +0.04% -0.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 戴素萍/张涛)