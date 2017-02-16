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货币新闻 | 2017年 2月 16日 星期四 10:26 BJT

芝加哥期市：玉米价格从七个月高位下滑，但出口需求和基金买需制约跌势

    路透悉尼2月16日 - 美国玉米期货周四小跌，自上一交易日所创的逾七个月高位回落，但基金买盘和强劲出口需求限制了其跌势。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.4%至每蒲式耳3.77-1/4美元。上日涨1.2%，曾触及7月14日以来最高水平每蒲式耳3.79美元。
    
    主力大豆合约基本持平于每蒲式耳10.60-3/4美元，周三涨1.6%。

    主力小麦期货跌0.33%至每蒲式耳4.53-1/4美元，上日收高1.2%。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，上月美国大豆加工企业加快了压榨速度，超过市场预估，1月的开工率位列历史同期第三。
    
    大豆市场一直因南美产量激增预期而承压。
    
    澳洲1月谷物出口可能增至月度纪录新高，超过400万吨，比上次纪录高位超出三分之一，因沙特、中国和印度需求强劲，以及丰收情况下价格有所下降。

    以下为0134GMT报价：
 合约             价格     变动    涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦       453.25    -1.50   -0.33%     +0.83%        431.47    70
 CBOT玉米       377.25    -1.50   -0.40%     +0.80%        365.82    69
 CBOT大豆      1060.75    -0.50   -0.05%     +1.51%       1043.10    63
 CBOT稻米         9.39   -$0.01   -0.05%     -0.53%         $9.67    37
 WTI原油         53.06   -$0.05   -0.09%     -0.26%        $52.82    49
 汇率                                                                  
 欧元/美元      $1.061   $0.002   +0.15%     +0.35%                    
 美元/澳元      0.7712    0.000   +0.05%     +0.68%                    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担
。(完) (编译 孙国玉/王颖；审校 张荻/张若琪)
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