芝加哥期市：玉米价格从七个月高位下滑，但出口需求和基金买需制约跌势

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼2月16日 - 美国玉米期货周四小跌，自上一交易日所创的逾七个月高位回落，但基金买盘和强劲出口需求限制了其跌势。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.4%至每蒲式耳3.77-1/4美元。上日涨1.2%，曾触及7月14日以来最高水平每蒲式耳3.79美元。 主力大豆合约基本持平于每蒲式耳10.60-3/4美元，周三涨1.6%。 主力小麦期货跌0.33%至每蒲式耳4.53-1/4美元，上日收高1.2%。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，上月美国大豆加工企业加快了压榨速度，超过市场预估，1月的开工率位列历史同期第三。 大豆市场一直因南美产量激增预期而承压。 澳洲1月谷物出口可能增至月度纪录新高，超过400万吨，比上次纪录高位超出三分之一，因沙特、中国和印度需求强劲，以及丰收情况下价格有所下降。 以下为0134GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 453.25 -1.50 -0.33% +0.83% 431.47 70 CBOT玉米 377.25 -1.50 -0.40% +0.80% 365.82 69 CBOT大豆 1060.75 -0.50 -0.05% +1.51% 1043.10 63 CBOT稻米 9.39 -$0.01 -0.05% -0.53% $9.67 37 WTI原油 53.06 -$0.05 -0.09% -0.26% $52.82 49 汇率 欧元/美元 $1.061 $0.002 +0.15% +0.35% 美元/澳元 0.7712 0.000 +0.05% +0.68% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 。(完) (编译 孙国玉/王颖；审校 张荻/张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。