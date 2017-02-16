芝加哥期市：玉米价格从七个月高位下滑，但出口需求和基金买需制约跌势

路透悉尼2月16日 - 美国玉米期货周四小跌，自上一交易日所创的逾七个月高位回落，但基金买盘和强劲出口需求限制了其跌势。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.4%至每蒲式耳3.77-1/4美元。上日涨1.2%，曾触及7月14日以来最高水平每蒲式耳3.79美元。 主力大豆合约基本持平于每蒲式耳10.60-3/4美元，周三涨1.6%。 主力小麦期货跌0.33%至每蒲式耳4.53-1/4美元，上日收高1.2%。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，上月美国大豆加工企业加快了压榨速度，超过市场预估，1月的开工率位列历史同期第三。 大豆市场一直因南美产量激增预期而承压。 澳洲1月谷物出口可能增至月度纪录新高，超过400万吨，比上次纪录高位超出三分之一，因沙特、中国和印度需求强劲，以及丰收情况下价格有所下降。 以下为0134GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 453.25 -1.50 -0.33% +0.83% 431.47 70 CBOT玉米 377.25 -1.50 -0.40% +0.80% 365.82 69 CBOT大豆 1060.75 -0.50 -0.05% +1.51% 1043.10 63 CBOT稻米 9.39 -$0.01 -0.05% -0.53% $9.67 37 WTI原油 53.06 -$0.05 -0.09% -0.26% $52.82 49 汇率 欧元/美元 $1.061 $0.002 +0.15% +0.35% 美元/澳元 0.7712 0.000 +0.05% +0.68% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 。(完) (编译 孙国玉/王颖；审校 张荻/张若琪)