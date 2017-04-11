芝加哥期市：玉米价格微跌，美国农业部将公布预估数据

路透悉尼4月11日 - 美国玉米价格周二小跌，自上日触及的六日高点回落，美国政府预估数据料将凸显全球市场供过于求的局面。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%至每蒲式耳3.66-3/4美元。上日涨2.1%，曾触及4月4日以来最高价3.67美元。 主力大豆合约基本持平于每蒲式耳9.42-1/4美元，周一收盘持稳。 交投最活跃的小麦期货持平于每蒲式耳4.28-3/4美元，周一收 涨1.1%。 美国农业部称，已有3%的玉米作物被种植，低于贸易商预估均值的4% ，但与五年均值相符。 小麦生长优良率为52%，与分析师的预测一致。 谷物期货市场正在为美国农业部月度供需报告的出炉而调仓。该报告 料将显示，南美玉米和大豆作物增加。 以下为0041 GMT报 价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移 RSI % 动均值 CBOT小麦 428.75 0.00 +0.00% +1.12% 433.71 55 CBOT玉米 366.75 -0.25 -0.07% +2.02% 365.34 57 CBOT大豆 942.25 0.50 +0.05% +0.03% 986.99 20 CBOT稻米 10.25 -$0.02 -0.15% +0.20% $9.85 83 WTI原油 53.22 $0.14 +0.26% +1.88% $50.17 80 汇率 欧元/美元 $1.060 $0.000 +0.02% +0.07% 美元/澳元 0.7507 0.001 +0.09% +0.16% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 戴素萍/徐文焰)