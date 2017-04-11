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货币新闻 | 2017年 4月 11日 星期二 09:39 BJT

芝加哥期市：玉米价格微跌，美国农业部将公布预估数据

    路透悉尼4月11日 - 美国玉米价格周二小跌，自上日触及的六日高点回落，美国政府预估数据料将凸显全球市场供过于求的局面。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%至每蒲式耳3.66-3/4美元。上日涨2.1%，曾触及4月4日以来最高价3.67美元。
    
    主力大豆合约基本持平于每蒲式耳9.42-1/4美元，周一收盘持稳。

    交投最活跃的小麦期货持平于每蒲式耳4.28-3/4美元，周一收
涨1.1%。
    
    美国农业部称，已有3%的玉米作物被种植，低于贸易商预估均值的4%
，但与五年均值相符。
    
    小麦生长优良率为52%，与分析师的预测一致。
    
    谷物期货市场正在为美国农业部月度供需报告的出炉而调仓。该报告
料将显示，南美玉米和大豆作物增加。

 以下为0041 GMT报                                               
 价                                                             
 合约               价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移   RSI
                                             %         动均值   
 CBOT小麦           428.75   0.00    +0.00%  +1.12%    433.71   55
 CBOT玉米           366.75   -0.25   -0.07%  +2.02%    365.34   57
 CBOT大豆           942.25   0.50    +0.05%  +0.03%    986.99   20
 CBOT稻米           10.25    -$0.02  -0.15%  +0.20%    $9.85    83
 WTI原油            53.22    $0.14   +0.26%  +1.88%    $50.17   80
 汇率                                                           
 欧元/美元          $1.060   $0.000  +0.02%  +0.07%             
 美元/澳元          0.7507   0.001   +0.09%  +0.16%             
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 戴素萍/徐文焰)
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