芝加哥期市：玉米价格微跌，美国农业部将公布预估数据

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼4月11日 - 美国玉米价格周二小跌，自上日触及的六日高点回落，美国政府预估数据料将凸显全球市场供过于求的局面。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%至每蒲式耳3.66-3/4美元。上日涨2.1%，曾触及4月4日以来最高价3.67美元。 主力大豆合约基本持平于每蒲式耳9.42-1/4美元，周一收盘持稳。 交投最活跃的小麦期货持平于每蒲式耳4.28-3/4美元，周一收 涨1.1%。 美国农业部称，已有3%的玉米作物被种植，低于贸易商预估均值的4% ，但与五年均值相符。 小麦生长优良率为52%，与分析师的预测一致。 谷物期货市场正在为美国农业部月度供需报告的出炉而调仓。该报告 料将显示，南美玉米和大豆作物增加。 以下为0041 GMT报 价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移 RSI % 动均值 CBOT小麦 428.75 0.00 +0.00% +1.12% 433.71 55 CBOT玉米 366.75 -0.25 -0.07% +2.02% 365.34 57 CBOT大豆 942.25 0.50 +0.05% +0.03% 986.99 20 CBOT稻米 10.25 -$0.02 -0.15% +0.20% $9.85 83 WTI原油 53.22 $0.14 +0.26% +1.88% $50.17 80 汇率 欧元/美元 $1.060 $0.000 +0.02% +0.07% 美元/澳元 0.7507 0.001 +0.09% +0.16% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 戴素萍/徐文焰)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)