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货币新闻 | 2017年 3月 8日 星期三 10:13 BJT

芝加哥期市：玉米价格进一步下跌，徘徊于近一周低点附近

    路透悉尼3月8日 - 美国玉米价格周三小幅下跌，南美丰产的预期推动玉米价格跌向近一周低点。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.13%至每蒲式耳3.75-1/2美元。上日涨0.66%，并触及六日低点3.73-1/4美元。
    
    主力大豆合约几近持平于每蒲式耳10.24-3/4美元。周二收跌1.2%，并触及2月27日以来最低点10.22-1/4美元。

    交投最活跃的小麦期货跌0.5%报每蒲式耳4.54-1/4美元，周二收低0.4%。
    
    经纪和分析机构INTL FCStone周二预计巴西2016/17年度大豆产量为1.0907亿吨，高于
前次预估的1.0409亿吨。巴西已经开始作物收割。
    
    玉米产量料在9,330万吨，比2月预估高180万吨。
    
    美国农业部周四将在月度供需报告中公布南美作物产出最新预估。分析师平均预计，报
告将预估巴西大豆产量在1.0595亿吨，玉米产量为8,778万吨。        
    
 以下为0143GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                    %         值          
 CBOT小麦  454.25   -2.25   -0.49%  -0.93%    451.08      51
 CBOT玉米  375.50   -0.50   -0.13%  -0.79%    374.91      49
 CBOT大豆  1024.75  -0.50   -0.05%  -1.21%    1045.78     36
 CBOT稻米  9.52     -$0.01  -0.10%  -0.63%    $9.74       32
 WTI原油   52.79    -$0.35  -0.66%  -0.77%    $53.33      39
 汇率                                                     
 欧元/美   $1.057   $0.000  +0.03%  -0.09%                
 元                                                       
 美元/澳   0.7596   0.001   +0.16%  +0.26%                
 元                                                       
 (完) (编译 孙国玉/李爽  审校 戴素萍/张荻)
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