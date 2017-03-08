芝加哥期市：玉米价格进一步下跌，徘徊于近一周低点附近

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月8日 - 美国玉米价格周三小幅下跌，南美丰产的预期推动玉米价格跌向近一周低点。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.13%至每蒲式耳3.75-1/2美元。上日涨0.66%，并触及六日低点3.73-1/4美元。 主力大豆合约几近持平于每蒲式耳10.24-3/4美元。周二收跌1.2%，并触及2月27日以来最低点10.22-1/4美元。 交投最活跃的小麦期货跌0.5%报每蒲式耳4.54-1/4美元，周二收低0.4%。 经纪和分析机构INTL FCStone周二预计巴西2016/17年度大豆产量为1.0907亿吨，高于 前次预估的1.0409亿吨。巴西已经开始作物收割。 玉米产量料在9,330万吨，比2月预估高180万吨。 美国农业部周四将在月度供需报告中公布南美作物产出最新预估。分析师平均预计，报 告将预估巴西大豆产量在1.0595亿吨，玉米产量为8,778万吨。 以下为0143GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 454.25 -2.25 -0.49% -0.93% 451.08 51 CBOT玉米 375.50 -0.50 -0.13% -0.79% 374.91 49 CBOT大豆 1024.75 -0.50 -0.05% -1.21% 1045.78 36 CBOT稻米 9.52 -$0.01 -0.10% -0.63% $9.74 32 WTI原油 52.79 -$0.35 -0.66% -0.77% $53.33 39 汇率 欧元/美 $1.057 $0.000 +0.03% -0.09% 元 美元/澳 0.7596 0.001 +0.16% +0.26% 元 (完) (编译 孙国玉/李爽 审校 戴素萍/张荻)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。