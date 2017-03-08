芝加哥期市：玉米价格进一步下跌，徘徊于近一周低点附近

路透悉尼3月8日 - 美国玉米价格周三小幅下跌，南美丰产的预期推动玉米价格跌向近一周低点。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.13%至每蒲式耳3.75-1/2美元。上日涨0.66%，并触及六日低点3.73-1/4美元。 主力大豆合约几近持平于每蒲式耳10.24-3/4美元。周二收跌1.2%，并触及2月27日以来最低点10.22-1/4美元。 交投最活跃的小麦期货跌0.5%报每蒲式耳4.54-1/4美元，周二收低0.4%。 经纪和分析机构INTL FCStone周二预计巴西2016/17年度大豆产量为1.0907亿吨，高于 前次预估的1.0409亿吨。巴西已经开始作物收割。 玉米产量料在9,330万吨，比2月预估高180万吨。 美国农业部周四将在月度供需报告中公布南美作物产出最新预估。分析师平均预计，报 告将预估巴西大豆产量在1.0595亿吨，玉米产量为8,778万吨。 以下为0143GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 454.25 -2.25 -0.49% -0.93% 451.08 51 CBOT玉米 375.50 -0.50 -0.13% -0.79% 374.91 49 CBOT大豆 1024.75 -0.50 -0.05% -1.21% 1045.78 36 CBOT稻米 9.52 -$0.01 -0.10% -0.63% $9.74 32 WTI原油 52.79 -$0.35 -0.66% -0.77% $53.33 39 汇率 欧元/美 $1.057 $0.000 +0.03% -0.09% 元 美元/澳 0.7596 0.001 +0.16% +0.26% 元 (完) (编译 孙国玉/李爽 审校 戴素萍/张荻)