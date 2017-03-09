芝加哥期市：玉米期货从九日低点反弹，但南美丰产抑制涨幅

路透悉尼3月9日 - 美国玉米期货周四微涨，从九日低点反弹，但南美丰产抑制涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨0.3%至每蒲式耳3.73-1/4美元；上日收盘跌1%，盘中曾触及2月28日以来低点每蒲式耳3.71-3/4美元。 主力大豆期货几无变动，报每蒲式耳10.21-1/4美元；周三收盘下跌0.34%，盘中曾触及2月23日以来最低水准每蒲式耳10.16-3/4美元。 最活跃的小麦期货上涨0.5%至每蒲式耳4.49-1/4美元，上日收 低2.1%。 阿根廷Rosario交易所周三调升2016/17大豆与玉米收成预估，称因单 产好于预期，且2月底气候好转。 大豆收成目前预估为5,600万吨，高于之前的5,450万吨；玉米预估收 成则由之前的3,650万吨，调升为3,800万吨。 农业机构FranceAgriMer连续第二个月调升本季法国软麦库存预估， 因预计进口增加，且欧盟内部出口减少，盖过向其他地区出口改善的影响 。 以下为0146 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 449.25 2.25 +0.50% -1.59% 451.15 42 CBOT玉米 373.25 1.00 +0.27% -0.73% 374.83 43 CBOT大豆 1021.25 -0.50 -0.05% -0.39% 1044.18 36 CBOT稻米 9.62 -$0.01 -0.16% +1.00% $9.73 50 WTI原油 50.71 $0.43 +0.86% -4.57% $53.18 28 汇率 欧元/美元 $1.054 $0.000 +0.02% -0.23% 美元/澳元 0.7525 0.000 -0.01% -0.78% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫)