芝加哥期市：玉米期货从九日低点反弹，但南美丰产抑制涨幅

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月9日 - 美国玉米期货周四微涨，从九日低点反弹，但南美丰产抑制涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨0.3%至每蒲式耳3.73-1/4美元；上日收盘跌1%，盘中曾触及2月28日以来低点每蒲式耳3.71-3/4美元。 主力大豆期货几无变动，报每蒲式耳10.21-1/4美元；周三收盘下跌0.34%，盘中曾触及2月23日以来最低水准每蒲式耳10.16-3/4美元。 最活跃的小麦期货上涨0.5%至每蒲式耳4.49-1/4美元，上日收 低2.1%。 阿根廷Rosario交易所周三调升2016/17大豆与玉米收成预估，称因单 产好于预期，且2月底气候好转。 大豆收成目前预估为5,600万吨，高于之前的5,450万吨；玉米预估收 成则由之前的3,650万吨，调升为3,800万吨。 农业机构FranceAgriMer连续第二个月调升本季法国软麦库存预估， 因预计进口增加，且欧盟内部出口减少，盖过向其他地区出口改善的影响 。 以下为0146 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 449.25 2.25 +0.50% -1.59% 451.15 42 CBOT玉米 373.25 1.00 +0.27% -0.73% 374.83 43 CBOT大豆 1021.25 -0.50 -0.05% -0.39% 1044.18 36 CBOT稻米 9.62 -$0.01 -0.16% +1.00% $9.73 50 WTI原油 50.71 $0.43 +0.86% -4.57% $53.18 28 汇率 欧元/美元 $1.054 $0.000 +0.02% -0.23% 美元/澳元 0.7525 0.000 -0.01% -0.78% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。