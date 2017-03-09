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货币新闻 | 2017年 3月 9日 星期四 10:25 BJT

芝加哥期市：玉米期货从九日低点反弹，但南美丰产抑制涨幅

    路透悉尼3月9日 - 美国玉米期货周四微涨，从九日低点反弹，但南美丰产抑制涨幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨0.3%至每蒲式耳3.73-1/4美元；上日收盘跌1%，盘中曾触及2月28日以来低点每蒲式耳3.71-3/4美元。
    
    主力大豆期货几无变动，报每蒲式耳10.21-1/4美元；周三收盘下跌0.34%，盘中曾触及2月23日以来最低水准每蒲式耳10.16-3/4美元。

    最活跃的小麦期货上涨0.5%至每蒲式耳4.49-1/4美元，上日收
低2.1%。
    
    阿根廷Rosario交易所周三调升2016/17大豆与玉米收成预估，称因单
产好于预期，且2月底气候好转。
    
    大豆收成目前预估为5,600万吨，高于之前的5,450万吨；玉米预估收
成则由之前的3,650万吨，调升为3,800万吨。
    
    农业机构FranceAgriMer连续第二个月调升本季法国软麦库存预估，
因预计进口增加，且欧盟内部出口减少，盖过向其他地区出口改善的影响
。

    
 以下为0146 GMT报价                                                         
 合约                       价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                                   动均值   
 CBOT小麦                   449.25   2.25    +0.50%   -1.59%       451.15   42
 CBOT玉米                   373.25   1.00    +0.27%   -0.73%       374.83   43
 CBOT大豆                   1021.25  -0.50   -0.05%   -0.39%       1044.18  36
 CBOT稻米                   9.62     -$0.01  -0.16%   +1.00%       $9.73    50
 WTI原油                    50.71    $0.43   +0.86%   -4.57%       $53.18   28
 汇率                                                                       
 欧元/美元                  $1.054   $0.000  +0.02%   -0.23%                
 美元/澳元                  0.7525   0.000   -0.01%   -0.78%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫)
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