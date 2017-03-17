芝加哥期市：玉米期货小幅攀升，周线可能小涨

路透悉尼3月17日 - 美国玉米价格周五小幅攀升，连续四日上涨，受 出口强于预期的支撑；本周料将小幅上涨。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货本周已上涨逾0.5%，从 上周4.3%的跌幅中恢复。 主力大豆期货本周已下跌近0.5%，为连续第二周周线下跌。 主力小麦合约本周迄今跌1%，亦为连续第二周周线下跌。 美国农业部3月9日止当周农作物出口销售报告显示，旧作玉米出口销量为125.5万吨，高于市场预估区间，且为七周最高水平。 农业部还称，民间出口商向阿尔及利亚出口12万吨美国硬红冬麦。2016/17销售年度交付。 以下为0015GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 436.25 0.25 +0.06% +2.35% 412.46 61 CBOT玉米 366.75 0.75 +0.20% +2.37% 355.89 56 CBOT大豆 1002.50 1.00 +0.10% -3.63% 1024.95 44 CBOT稻米 9.80 -$0.03 -0.31% -1.80% $9.79 74 WTI原油 48.84 $0.09 +0.18% -7.87% $52.23 32 汇率 欧元/美元 $1.077 $0.017 +1.58% +1.18% 美元/澳元 0.7668 0.019 +2.58% +2.25% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/孙国玉；审校 张荻/张涛/张若琪)