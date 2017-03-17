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货币新闻 | 2017年 3月 17日 星期五 09:08 BJT

芝加哥期市：玉米期货小幅攀升，周线可能小涨

    路透悉尼3月17日 - 美国玉米价格周五小幅攀升，连续四日上涨，受
出口强于预期的支撑；本周料将小幅上涨。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货本周已上涨逾0.5%，从
上周4.3%的跌幅中恢复。
    
    主力大豆期货本周已下跌近0.5%，为连续第二周周线下跌。

    主力小麦合约本周迄今跌1%，亦为连续第二周周线下跌。
    
    美国农业部3月9日止当周农作物出口销售报告显示，旧作玉米出口销量为125.5万吨，高于市场预估区间，且为七周最高水平。
    
    农业部还称，民间出口商向阿尔及利亚出口12万吨美国硬红冬麦。2016/17销售年度交付。
 以下为0015GMT报价：
 合约             价格     变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦       436.25     0.25    +0.06%      +2.35%         412.46    61
 CBOT玉米       366.75     0.75    +0.20%      +2.37%         355.89    56
 CBOT大豆      1002.50     1.00    +0.10%      -3.63%        1024.95    44
 CBOT稻米         9.80   -$0.03    -0.31%      -1.80%          $9.79    74
 WTI原油         48.84    $0.09    +0.18%      -7.87%         $52.23    32
 汇率                                                                     
 欧元/美元      $1.077   $0.017    +1.58%      +1.18%                     
 美元/澳元      0.7668    0.019    +2.58%      +2.25%                     
    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/孙国玉；审校 张荻/张涛/张若琪)
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