芝加哥期市：玉米期货小幅攀升，周线可能小涨

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼3月17日 - 美国玉米价格周五小幅攀升，连续四日上涨，受 出口强于预期的支撑；本周料将小幅上涨。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货本周已上涨逾0.5%，从 上周4.3%的跌幅中恢复。 主力大豆期货本周已下跌近0.5%，为连续第二周周线下跌。 主力小麦合约本周迄今跌1%，亦为连续第二周周线下跌。 美国农业部3月9日止当周农作物出口销售报告显示，旧作玉米出口销量为125.5万吨，高于市场预估区间，且为七周最高水平。 农业部还称，民间出口商向阿尔及利亚出口12万吨美国硬红冬麦。2016/17销售年度交付。 以下为0015GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 436.25 0.25 +0.06% +2.35% 412.46 61 CBOT玉米 366.75 0.75 +0.20% +2.37% 355.89 56 CBOT大豆 1002.50 1.00 +0.10% -3.63% 1024.95 44 CBOT稻米 9.80 -$0.03 -0.31% -1.80% $9.79 74 WTI原油 48.84 $0.09 +0.18% -7.87% $52.23 32 汇率 欧元/美元 $1.077 $0.017 +1.58% +1.18% 美元/澳元 0.7668 0.019 +2.58% +2.25% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/孙国玉；审校 张荻/张涛/张若琪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。