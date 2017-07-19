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芝加哥期市：玉米期货延续涨势，乾燥天气预期激发对产量的担忧
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2017年7月19日 / 凌晨1点48分 / 1 天内

芝加哥期市：玉米期货延续涨势，乾燥天气预期激发对产量的担忧

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月19日 - 美国玉米周三小幅上扬，两天涨幅扩大至近1%，
因预期干燥天气持续，激发对广泛减产的担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨0.2%报每蒲式耳3.91-
1/2美元，上日涨0.7%。
    
    大豆期货涨0.3%报每蒲式耳10.05美元，周二涨0.4%。

    主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳5.04美元，周二收低0.4%。
    
    美国农业部(USDA)周一公布的作物生长报告显示，截至周日止，玉米抽丝率40%。炎热天气及水分不足可能限制玉米单产潜力。
    
    USDA报告中玉米、大豆和春麦作物的优良率亦下降，分析师原本对此就有所预期。
    
    全球主要小麦进口国埃及的国家粮食采购机构称，采购了30万吨俄罗斯、罗马尼亚和法国小麦。
    
    美国小麦仍无竞争力，打压价格。

 以下为0112 GMT报价：
 合约            价格     变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦      504.00     0.25    +0.05%     -0.40%        496.73    51
 CBOT玉米      391.50     0.75    +0.19%     +0.90%        396.31    54
 CBOT大豆     1005.00     3.25    +0.32%     +0.75%        964.38    59
 CBOT稻米       11.86   -$0.01    -0.04%     +1.58%        $11.71    64
 WTI原油        46.25   -$0.15    -0.32%     +0.50%        $45.03    57
 汇率                                                              
 欧元/美元     $1.154  -$0.001    -0.10%     +0.54%                
 美元/澳元     0.7927    0.001    +0.15%     +1.65%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 李爽/张若琪 审校 王颖/张涛)

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