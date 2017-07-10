芝加哥期市：玉米期货触及一年高位，因高温天气可能造成作物损失

路透悉尼7月10日 - 美国玉米期货周一上涨近1.5%，触及逾一年高点，因气温飙升的天气预报引燃对农作物可能损失的担忧。 大豆期货上涨多达2%，对不利天气的担忧推动大豆价格升至四个月高位。小麦价格涨逾1.5%。 0026GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨1.4%，至每蒲式耳4.10-1/2美元，接近盘中高位4.11-1/4美元，后者亦为2016年6月来高点。玉米期货周五收高0.5%。 美国大平原北部春麦产区的高温下周将蔓延到中西部西边地区，威胁到进入授粉关键期的玉米单产前景。 “对美国玉米产区西部干旱的担忧继续升温，”Profarmer的首席分析师Hannah Janson称。 “当前作物正处在授粉期，令市场更加担心干热天气对玉米作物的影响。” 大豆合约涨1.8%至每蒲式耳10.33-1/4美元，接近10.37-1/4美元的日高，该水平为3月7日以来最高价。 预计未来一周天气情况依然不利，给作物造成压力。 主力小麦合约涨1.5%至每蒲式耳5.43美元，上日收跌0.7%。 以下为0026 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 543.00 8.00 +1.50% +0.74% 479.93 66 CBOT玉米 410.50 5.75 +1.42% +1.92% 396.51 76 CBOT大豆 1033.25 17.75 +1.75% +3.40% 945.13 91 CBOT稻米 12.06 $0.06 +0.54% +1.13% $11.63 70 WTI原油 44.59 $0.36 +0.81% -2.04% $45.62 46 汇率 欧元/美 $1.140 $0.000 +0.01% -0.18% 元 美元/澳 0.7601 0.000 -0.05% +0.21% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 龚芳/徐文焰)