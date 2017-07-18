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芝加哥期市：玉米期货跳涨2%，因预报的乾热天气料将使美国作物受损
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2017年7月18日 / 凌晨1点16分 / 1 天内

芝加哥期市：玉米期货跳涨2%，因预报的乾热天气料将使美国作物受损

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月18日 - 美国玉米期货周二涨近2%，天气预报不利点燃了对作物进一步受损的担忧。
    
    0055 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨1.8%至每蒲式耳3.95美元，上日收低0.4%。
    
    主力大豆期货涨1.4%至每蒲式耳10.11美元，周一收低0.4%。

    主力小麦期约上涨1.1%，报每蒲式耳5.11-3/4美元，上日收低0.9%。
    
    美国农业部在期货交易收市后公布报告称，美国春麦作物生长优良率为34%，较前一周下滑一个百分点，符合分析师预期。
    
    美国玉米和大豆生长优良率也都下滑一个百分点，分别为64%和61%，符合分析师预期。
    
    Commodity Weather Group表示，未来6-15天当中，美国中西部和大平原带的气温可能将是炎热且高于常态。
    
 以下爲0055 GMT报价：
 合约           价格      变动    涨跌%   两日涨跌   30日移动均   RSI
                                         %          值           
 CBOT小麦      511.75     5.75   +1.14%     +0.20%       495.24    56
 CBOT玉米      395.00     7.00   +1.80%     +1.41%       396.73    56
 CBOT大豆     1011.00    13.50   +1.35%     +0.95%       962.28    61
 CBOT稻米       11.85    $0.01   +0.04%     +1.46%       $11.71    65
 WTI原油        46.05    $0.03   +0.07%     -1.05%       $45.08    57
 汇率                                                                
 欧元/美元     $1.148   $0.000   +0.03%     +0.12%                   
 美元/澳元     0.7787   -0.001   -0.14%     -0.52%                   
 
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。(完) (编译 王颖/李婷仪 审校 白云/张若琪)

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