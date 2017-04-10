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货币新闻 | 2017年 4月 10日 星期一 09:48 BJT

芝加哥期市：玉米期货连续第三日下跌，受全球供应充裕打压

    路透悉尼4月10日 - 美国玉米周一小跌，连续第三日下滑，全球供应充裕打压价格跌向近一周低点。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.59美元。该合约上日下跌0.4%，并触及3月31日以来最低3.57美元。
    
    主力大豆期货上升0.1%至每蒲式耳9.42-3/4美元，周五收盘几无变动。

    主力小麦期货几无变动，持于每蒲式耳4.24-1/4美元，周五收涨0.2%。
    
    美国农业部周二将公布月度供需报告，路透的分析师调查预估政府将调升南半球玉米与大豆收成预估。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示，过去一周，阿根廷2016/17作物年大豆收割进度加快，尽管该国西部种植区出现大雨与洪灾。

    
 以下爲0119 GMT报价                                                        
 合约                       价格    变动     涨跌%    两日涨跌%    30日移  RSI
                                                                   动均值  
 CBOT小麦                   424.25  0.25     +0.06%   +0.24%       434.06  45
 CBOT玉米                   359.00  -0.50    -0.14%   -0.49%       365.28  41
 CBOT大豆                   942.75  0.75     +0.08%   +0.13%       990.14  21
 CBOT稻米                   10.22   -$0.02   -0.15%   +0.34%       $9.82   82
 WTI原油                    52.44   $0.20    +0.38%   +1.43%       $50.18  76
 汇率                                                                      
 欧元/美元                  $1.058  -$0.001  -0.09%   -0.60%               
 美元/澳元                  0.7503  0.001    +0.11%   -0.56%               
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽)
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