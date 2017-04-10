芝加哥期市：玉米期货连续第三日下跌，受全球供应充裕打压

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透悉尼4月10日 - 美国玉米周一小跌，连续第三日下滑，全球供应充裕打压价格跌向近一周低点。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.59美元。该合约上日下跌0.4%，并触及3月31日以来最低3.57美元。 主力大豆期货上升0.1%至每蒲式耳9.42-3/4美元，周五收盘几无变动。 主力小麦期货几无变动，持于每蒲式耳4.24-1/4美元，周五收涨0.2%。 美国农业部周二将公布月度供需报告，路透的分析师调查预估政府将调升南半球玉米与大豆收成预估。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示，过去一周，阿根廷2016/17作物年大豆收割进度加快，尽管该国西部种植区出现大雨与洪灾。 以下爲0119 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 424.25 0.25 +0.06% +0.24% 434.06 45 CBOT玉米 359.00 -0.50 -0.14% -0.49% 365.28 41 CBOT大豆 942.75 0.75 +0.08% +0.13% 990.14 21 CBOT稻米 10.22 -$0.02 -0.15% +0.34% $9.82 82 WTI原油 52.44 $0.20 +0.38% +1.43% $50.18 76 汇率 欧元/美元 $1.058 -$0.001 -0.09% -0.60% 美元/澳元 0.7503 0.001 +0.11% -0.56% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。