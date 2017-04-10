芝加哥期市：玉米期货连续第三日下跌，受全球供应充裕打压

路透悉尼4月10日 - 美国玉米周一小跌，连续第三日下滑，全球供应充裕打压价格跌向近一周低点。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.59美元。该合约上日下跌0.4%，并触及3月31日以来最低3.57美元。 主力大豆期货上升0.1%至每蒲式耳9.42-3/4美元，周五收盘几无变动。 主力小麦期货几无变动，持于每蒲式耳4.24-1/4美元，周五收涨0.2%。 美国农业部周二将公布月度供需报告，路透的分析师调查预估政府将调升南半球玉米与大豆收成预估。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示，过去一周，阿根廷2016/17作物年大豆收割进度加快，尽管该国西部种植区出现大雨与洪灾。 以下爲0119 GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 424.25 0.25 +0.06% +0.24% 434.06 45 CBOT玉米 359.00 -0.50 -0.14% -0.49% 365.28 41 CBOT大豆 942.75 0.75 +0.08% +0.13% 990.14 21 CBOT稻米 10.22 -$0.02 -0.15% +0.34% $9.82 82 WTI原油 52.44 $0.20 +0.38% +1.43% $50.18 76 汇率 欧元/美元 $1.058 -$0.001 -0.09% -0.60% 美元/澳元 0.7503 0.001 +0.11% -0.56% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽)