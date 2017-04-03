芝加哥期市：玉米涨1%并触及两周高位，受益于美国农业部种植报告

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼4月3日 - 美国玉米期货周一涨近1%，触及两周高点，因美国农业部对种植面积的预估低于市场预期，支撑市场。 0120GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货涨0.9%报每蒲式耳3.67-1/2美元，接近日高3.67-3/4美元，后者亦为3月20日以来高点。玉米合约上日收高1.9%。 大豆期货涨0.1%报每蒲式耳9.46-3/4美元；上周五跌1.8%，并触及9.44-1/4美元的低位，后者为2016年10月13日以来最低。 小麦期货上涨1.1%至每蒲式耳4.31-1/4美元，周五收升1.3%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950万英亩，高于分析师预估的8,820万英 亩。 美国农业部预计，今年美国玉米种植面积为8,999.6万英亩，低于市场预估均值9,096.9万英亩。 美国农业部报告，截至3月1日美国玉米库存为86.16亿蒲式耳，按年增加10%，高于市场预估均值85.34亿 。 小麦库存仍为16.55亿蒲式耳，为1988年以来最高。 以下为0105GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 431.25 4.75 +1.11% +2.43% 438.18 59 CBOT玉米 367.50 3.25 +0.89% +2.80% 367.08 67 CBOT大豆 946.75 0.75 +0.08% -1.69% 1004.82 12 CBOT稻米 9.92 $0.03 +0.25% +0.76% $9.74 67 WTI原油 50.60 $0.00 +0.00% +0.50% $50.58 69 汇率 欧元/美元 $1.067 $0.002 +0.23% -0.01% 美元/澳元 0.7635 0.001 +0.09% -0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 许娜/张若琪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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