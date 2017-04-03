芝加哥期市：玉米涨1%并触及两周高位，受益于美国农业部种植报告

路透悉尼4月3日 - 美国玉米期货周一涨近1%，触及两周高点，因美国农业部对种植面积的预估低于市场预期，支撑市场。 0120GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货涨0.9%报每蒲式耳3.67-1/2美元，接近日高3.67-3/4美元，后者亦为3月20日以来高点。玉米合约上日收高1.9%。 大豆期货涨0.1%报每蒲式耳9.46-3/4美元；上周五跌1.8%，并触及9.44-1/4美元的低位，后者为2016年10月13日以来最低。 小麦期货上涨1.1%至每蒲式耳4.31-1/4美元，周五收升1.3%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950万英亩，高于分析师预估的8,820万英 亩。 美国农业部预计，今年美国玉米种植面积为8,999.6万英亩，低于市场预估均值9,096.9万英亩。 美国农业部报告，截至3月1日美国玉米库存为86.16亿蒲式耳，按年增加10%，高于市场预估均值85.34亿 。 小麦库存仍为16.55亿蒲式耳，为1988年以来最高。 以下为0105GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 431.25 4.75 +1.11% +2.43% 438.18 59 CBOT玉米 367.50 3.25 +0.89% +2.80% 367.08 67 CBOT大豆 946.75 0.75 +0.08% -1.69% 1004.82 12 CBOT稻米 9.92 $0.03 +0.25% +0.76% $9.74 67 WTI原油 50.60 $0.00 +0.00% +0.50% $50.58 69 汇率 欧元/美元 $1.067 $0.002 +0.23% -0.01% 美元/澳元 0.7635 0.001 +0.09% -0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 许娜/张若琪)