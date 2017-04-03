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货币新闻 | 2017年 4月 3日 星期一 09:53 BJT

芝加哥期市：玉米涨1%并触及两周高位，受益于美国农业部种植报告

    路透悉尼4月3日 - 美国玉米期货周一涨近1%，触及两周高点，因美国农业部对种植面积的预估低于市场预期，支撑市场。
    
    0120GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货涨0.9%报每蒲式耳3.67-1/2美元，接近日高3.67-3/4美元，后者亦为3月20日以来高点。玉米合约上日收高1.9%。
    
    大豆期货涨0.1%报每蒲式耳9.46-3/4美元；上周五跌1.8%，并触及9.44-1/4美元的低位，后者为2016年10月13日以来最低。

    小麦期货上涨1.1%至每蒲式耳4.31-1/4美元，周五收升1.3%。
    
    美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950万英亩，高于分析师预估的8,820万英
亩。
    
    美国农业部预计，今年美国玉米种植面积为8,999.6万英亩，低于市场预估均值9,096.9万英亩。
    
    美国农业部报告，截至3月1日美国玉米库存为86.16亿蒲式耳，按年增加10%，高于市场预估均值85.34亿
。
    
    小麦库存仍为16.55亿蒲式耳，为1988年以来最高。
 以下为0105GMT报价：                                             
 合约            价格    变动    涨跌%   两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                             值  
 CBOT小麦      431.25    4.75   +1.11%      +2.43%       438.18    59
 CBOT玉米      367.50    3.25   +0.89%      +2.80%       367.08    67
 CBOT大豆      946.75    0.75   +0.08%      -1.69%      1004.82    12
 CBOT稻米        9.92   $0.03   +0.25%      +0.76%        $9.74    67
 WTI原油        50.60   $0.00   +0.00%      +0.50%       $50.58    69
 汇率                                                                
 欧元/美元     $1.067  $0.002   +0.23%      -0.01%                   
 美元/澳元     0.7635   0.001   +0.09%      -0.07%                   
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 许娜/张若琪)
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