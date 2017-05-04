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货币新闻 | 2017年 5月 4日 星期四 09:48 BJT

芝加哥期市：玉米续涨，因担忧不利天气将迫使农户重新播种

    路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨0.2%至每蒲式耳3.75-1/2美元，上日涨0.68%。
    
    主力大豆期货持平于每蒲式耳9.75-1/4美元，周三涨0.7%。

    主力小麦期货基本持平于每蒲式耳4.54-1/4美元，周三收盘大致持平。
    
    中西部及南方种植区遭遇大暴雨，人们担心最近播种的作物可能已被冲走，这给玉米和大豆价格提供支撑。
    
    而对美国主要种植区近期寒冷天气将导致损失的担忧，给小麦价格带来支撑。
    
    西堪萨斯硬红冬小麦的收成前景存在不确定性，侦察人员称，这是因为周末的一场大风雪导致部分田地被厚厚的积雪覆盖。

 以下为0113 GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                    %         值           
 CBOT小麦   454.25  0.25    +0.06%  +0.06%    440.03       75
 CBOT玉米   375.50  0.75    +0.20%  +0.87%    369.06       57
 CBOT大豆   975.25  0.00    +0.00%  +0.67%    964.68       63
 CBOT稻米   10.02   $0.11   +1.06%  +4.32%    $10.11       56
 WTI原油    47.70   -$0.12  -0.25%  +0.08%    $50.18       26
 汇率                                                      
 欧元/美元  $1.089  $0.000  +0.04%  -0.38%                 
 美元/澳元  0.7414  -0.001  -0.09%  -1.61%                 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译/审校 王颖/刘秀红/王兴亚/许娜)
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