芝加哥期市：玉米续涨，因担忧不利天气将迫使农户重新播种

路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨0.2%至每蒲式耳3.75-1/2美元，上日涨0.68%。 主力大豆期货持平于每蒲式耳9.75-1/4美元，周三涨0.7%。 主力小麦期货基本持平于每蒲式耳4.54-1/4美元，周三收盘大致持平。 中西部及南方种植区遭遇大暴雨，人们担心最近播种的作物可能已被冲走，这给玉米和大豆价格提供支撑。 而对美国主要种植区近期寒冷天气将导致损失的担忧，给小麦价格带来支撑。 西堪萨斯硬红冬小麦的收成前景存在不确定性，侦察人员称，这是因为周末的一场大风雪导致部分田地被厚厚的积雪覆盖。 以下为0113 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 454.25 0.25 +0.06% +0.06% 440.03 75 CBOT玉米 375.50 0.75 +0.20% +0.87% 369.06 57 CBOT大豆 975.25 0.00 +0.00% +0.67% 964.68 63 CBOT稻米 10.02 $0.11 +1.06% +4.32% $10.11 56 WTI原油 47.70 -$0.12 -0.25% +0.08% $50.18 26 汇率 欧元/美元 $1.089 $0.000 +0.04% -0.38% 美元/澳元 0.7414 -0.001 -0.09% -1.61% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译/审校 王颖/刘秀红/王兴亚/许娜)