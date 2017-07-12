芝加哥期市：玉米自一年高位回落，但对炎热天气的担忧遏制跌势

路透悉尼7月12日 - 美国玉米期货周三从昨日所及一年高位回落，但跌势有限，因市场担心美国重要产区的不利天气。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期约下跌0.6%，至每蒲式耳4.11-3/4美元。昨日收低0.1%，盘中触及2016年6月以来最高4.17-1/4美元。 主力大豆期约下跌0.2%，至每蒲式耳10.41-1/2美元。该合约周二上涨0.4%，触及3月6日以来最高水准10.47美元。 交投最活络的小麦期货跌0.5%至每蒲式耳5.50-3/4美元，周二收低0.2%。 美国农业部周一公布的美国大豆作物优良率从前周的64%降至62%，低于分析师预估均值。 美国最大的玉米种植州--爱荷华州和伊利诺伊州部分地区出现意外的降雨天气，令玉米和大豆价格承压。在玉米进入授粉期后，降雨带来适宜作物生长的水分。授粉期是决定单产的关键阶段。 不过降雨带来的释然情绪有限；天气预报显示未来将持续有高温干旱天气，继续支持价格。 以下为0056GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 550.75 -2.25 -0.41% +0.14% 487.00 74 CBOT玉米 411.75 -2.50 -0.60% -0.72% 397.96 71 CBOT大豆 1041.50 -1.75 -0.17% +0.22% 952.89 91 CBOT稻米 12.07 $0.00 +0.00% +0.37% $11.67 78 WTI原油 45.69 $0.65 +1.44% +2.91% $45.32 57 汇率 欧元/美元 $1.148 $0.001 +0.10% +0.68% 美元/澳元 0.7647 0.001 +0.17% +0.55% (完) (编译 许娜/白云; 审校 杜明霞/徐文焰/龚芳)