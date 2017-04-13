芝加哥期市：空头回补推动大豆连涨第二日，关注美国种植状况

路透新加坡4月13日 - 芝加哥大豆期货周四连续第二个交易日上涨， 因投资者回补空仓，加上降雨耽误美国种植带部分地区的工作。 玉米和小麦在亚洲盘初小幅上涨。 市场的注意力转向2017年美国玉米和大豆的种植情况，关注核心中西 部种植带的天气状况。 美国农业部称，4月9日为止的玉米播种进度为3%，持平于五年均值。但本周降雨令一些区域田间工作受阻，引发种植进度或将延迟的疑虑。 交易员称，商品基金周三净买入CBOT玉米、大豆及小麦期约。 在国际价格疲软及收成创记录的情况下，巴西大豆农户已经在囤积作物，希望市场在未来数月能反弹。 大豆期约周二跌至一年低点，因美国农业部(USDA)估计库存水平高于预期。 USDA上调对2016-17销售年度末全球大豆库存的预估至8,741万吨，高于3月预估的8,282万吨，交易商平均预估为8,391万吨。 USDA在周二发布的月报中，调高巴西大豆产量预估至1.11亿吨，上月预估为1.08亿吨。USDA把对阿根廷大豆产量的预估上调至5,600万吨，3月预估为5,550万吨。 以下为0049GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT 小麦 433.75 0.50 +0.12% +1.17% 433.08 63 CBOT 玉米 370.25 1.25 +0.34% +0.89% 364.94 65 CBOT 大豆 950.00 2.25 +0.24% +0.88% 983.50 43 CBOT 稻米 10.09 -$0.09 -0.88% -1.70% $9.86 62 WTI 原油 52.92 -$0.19 -0.36% -0.30% $50.15 69 汇率 欧元/美元 $1.066 $0.007 +0.70% +0.19% 美元/澳元 0.7533 0.004 +0.51% -0.16% (完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 戴素萍/徐文焰)