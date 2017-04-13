芝加哥期市：空头回补推动大豆连涨第二日，关注美国种植状况

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡4月13日 - 芝加哥大豆期货周四连续第二个交易日上涨， 因投资者回补空仓，加上降雨耽误美国种植带部分地区的工作。 玉米和小麦在亚洲盘初小幅上涨。 市场的注意力转向2017年美国玉米和大豆的种植情况，关注核心中西 部种植带的天气状况。 美国农业部称，4月9日为止的玉米播种进度为3%，持平于五年均值。但本周降雨令一些区域田间工作受阻，引发种植进度或将延迟的疑虑。 交易员称，商品基金周三净买入CBOT玉米、大豆及小麦期约。 在国际价格疲软及收成创记录的情况下，巴西大豆农户已经在囤积作物，希望市场在未来数月能反弹。 大豆期约周二跌至一年低点，因美国农业部(USDA)估计库存水平高于预期。 USDA上调对2016-17销售年度末全球大豆库存的预估至8,741万吨，高于3月预估的8,282万吨，交易商平均预估为8,391万吨。 USDA在周二发布的月报中，调高巴西大豆产量预估至1.11亿吨，上月预估为1.08亿吨。USDA把对阿根廷大豆产量的预估上调至5,600万吨，3月预估为5,550万吨。 以下为0049GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT 小麦 433.75 0.50 +0.12% +1.17% 433.08 63 CBOT 玉米 370.25 1.25 +0.34% +0.89% 364.94 65 CBOT 大豆 950.00 2.25 +0.24% +0.88% 983.50 43 CBOT 稻米 10.09 -$0.09 -0.88% -1.70% $9.86 62 WTI 原油 52.92 -$0.19 -0.36% -0.30% $50.15 69 汇率 欧元/美元 $1.066 $0.007 +0.70% +0.19% 美元/澳元 0.7533 0.004 +0.51% -0.16% (完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 戴素萍/徐文焰)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。