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货币新闻 | 2017年 4月 13日 星期四 09:30 BJT

芝加哥期市：空头回补推动大豆连涨第二日，关注美国种植状况

    路透新加坡4月13日 - 芝加哥大豆期货周四连续第二个交易日上涨，
因投资者回补空仓，加上降雨耽误美国种植带部分地区的工作。
    
    玉米和小麦在亚洲盘初小幅上涨。
    
    市场的注意力转向2017年美国玉米和大豆的种植情况，关注核心中西
部种植带的天气状况。

    美国农业部称，4月9日为止的玉米播种进度为3%，持平于五年均值。但本周降雨令一些区域田间工作受阻，引发种植进度或将延迟的疑虑。
    
    交易员称，商品基金周三净买入CBOT玉米、大豆及小麦期约。
    
    在国际价格疲软及收成创记录的情况下，巴西大豆农户已经在囤积作物，希望市场在未来数月能反弹。
    
    大豆期约周二跌至一年低点，因美国农业部(USDA)估计库存水平高于预期。
    
    USDA上调对2016-17销售年度末全球大豆库存的预估至8,741万吨，高于3月预估的8,282万吨，交易商平均预估为8,391万吨。    
    
    USDA在周二发布的月报中，调高巴西大豆产量预估至1.11亿吨，上月预估为1.08亿吨。USDA把对阿根廷大豆产量的预估上调至5,600万吨，3月预估为5,550万吨。
 以下为0049GMT报价：
 合约         价格     变动     涨跌     两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                    值           
 CBOT 小麦     433.75     0.50   +0.12%     +1.17%       433.08   63
 CBOT 玉米     370.25     1.25   +0.34%     +0.89%       364.94   65
 CBOT 大豆     950.00     2.25   +0.24%     +0.88%       983.50   43
 CBOT 稻米      10.09   -$0.09   -0.88%     -1.70%        $9.86   62
 WTI 原油       52.92   -$0.19   -0.36%     -0.30%       $50.15   69
 汇率                                                               
 欧元/美元     $1.066   $0.007   +0.70%     +0.19%                  
 美元/澳元     0.7533    0.004   +0.51%     -0.16%                  
 (完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 戴素萍/徐文焰)
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