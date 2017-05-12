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货币新闻 | 2017年 5月 12日 星期五 09:52 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货持稳，但料将录得六周来最大单周跌幅

    路透悉尼5月12日 - 美国大豆期货周五持稳，但料将录得六周来的最
大单周跌幅，因预计全球产量将创纪录打压价格。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周下跌近1%，创下六
周来最大的单周跌幅。
    
    主力玉米期货本周已下跌近0.5%，为三周以来首次周线下挫。

    交投最活跃的小麦期货跌逾1.5%，为三周来首次录得周线下滑。
    
    美国农业部周三公布的全球大豆2016-17和2017-18年度期末库存预期高于业内预期。
    
    巴西统计机构Conab将国内2016-17年的收成量预估从上月估计的1.102亿吨上调至1.13亿吨。
    
    美国农业部公布上周玉米出口22.26万吨(新旧销售年度合并)，为2014年6月以来最低单周出口量。
以下为0102GMT报价：
 合约         价格      变动      涨跌%     两日涨跌  30日移动均  RSI
                                            %         值          
 CBOT小麦       435.50      1.75    +0.40%    +0.87%      438.42   53
 CBOT玉米       369.75      0.50    +0.14%    -1.07%      369.96   47
 CBOT大豆       965.75     -0.50    -0.05%    -0.46%      961.60   48
 CBOT稻米        10.68     $0.04    +0.38%    +3.84%      $10.13   82
 WTI原油         47.87     $0.04    +0.08%    +1.14%      $49.77   52
 汇率                                                                
 欧元/美元      $1.086    $0.000    +0.03%    -0.02%                 
 美元/澳元      0.7373     0.000    -0.04%    +0.14%                 
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英
担。(完) (编译 王琛/王颖；审校 王丽鑫/白云/杜明霞)
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