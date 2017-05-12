芝加哥期市：美国大豆期货持稳，但料将录得六周来最大单周跌幅

路透悉尼5月12日 - 美国大豆期货周五持稳，但料将录得六周来的最 大单周跌幅，因预计全球产量将创纪录打压价格。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周下跌近1%，创下六 周来最大的单周跌幅。 主力玉米期货本周已下跌近0.5%，为三周以来首次周线下挫。 交投最活跃的小麦期货跌逾1.5%，为三周来首次录得周线下滑。 美国农业部周三公布的全球大豆2016-17和2017-18年度期末库存预期高于业内预期。 巴西统计机构Conab将国内2016-17年的收成量预估从上月估计的1.102亿吨上调至1.13亿吨。 美国农业部公布上周玉米出口22.26万吨(新旧销售年度合并)，为2014年6月以来最低单周出口量。 以下为0102GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 435.50 1.75 +0.40% +0.87% 438.42 53 CBOT玉米 369.75 0.50 +0.14% -1.07% 369.96 47 CBOT大豆 965.75 -0.50 -0.05% -0.46% 961.60 48 CBOT稻米 10.68 $0.04 +0.38% +3.84% $10.13 82 WTI原油 47.87 $0.04 +0.08% +1.14% $49.77 52 汇率 欧元/美元 $1.086 $0.000 +0.03% -0.02% 美元/澳元 0.7373 0.000 -0.04% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英 担。(完) (编译 王琛/王颖；审校 王丽鑫/白云/杜明霞)