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货币新闻 | 2017年 4月 25日 星期二 09:07 BJT

芝加哥期市：美国大豆自三周高位回落，受农业部种植进度报告打压

    路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。
    
    主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。

    主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。
    
    美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。
    
    该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。
    
    小麦优良率为54%，略落后预期。
    
    农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。
    
    大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。

 以下爲0024 GMT报价：
 合约           价格     变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     419.50     0.25    +0.06%     -0.53%        440.67    18
 CBOT玉米     365.50     0.00    +0.00%     +0.62%        368.32    38
 CBOT大豆     969.50    -2.25    -0.23%     +0.83%        975.28    59
 CBOT稻米       9.61    $0.00    +0.00%     -1.69%         $9.93    17
 WTI原油       49.35    $0.12    +0.24%     -0.54%        $50.10    27
 汇率                                                             
 欧元/美元    $1.087   $0.000    +0.00%     +1.31%                
 美元/澳元    0.7562    0.000    -0.05%     +0.27%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/陈宗琦)
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