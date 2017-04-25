芝加哥期市：美国大豆自三周高位回落，受农业部种植进度报告打压

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。 美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。 该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。 小麦优良率为54%，略落后预期。 农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。 大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。 以下爲0024 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 419.50 0.25 +0.06% -0.53% 440.67 18 CBOT玉米 365.50 0.00 +0.00% +0.62% 368.32 38 CBOT大豆 969.50 -2.25 -0.23% +0.83% 975.28 59 CBOT稻米 9.61 $0.00 +0.00% -1.69% $9.93 17 WTI原油 49.35 $0.12 +0.24% -0.54% $50.10 27 汇率 欧元/美元 $1.087 $0.000 +0.00% +1.31% 美元/澳元 0.7562 0.000 -0.05% +0.27% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/陈宗琦)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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