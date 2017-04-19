芝加哥期市：美国玉米期货触及一周半低位，因预报会有偏干天气

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透马尼拉4月19日 - 美国玉米期货周三跌至一周半低点，预计美国玉米产区干燥天气将使农户下周得以加速播种。小麦和大豆也有所下跌。
0120 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米5月期货跌0.1%至每蒲式耳3.61-1/4美元，之前一度跌至3.60-1/2美元。
澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey在报告中称，预报显示4月底或5月初美国中西部地区偏干，应有利于农户的田间工作。
CBOT大豆期货跌0.2%至每蒲式耳9.44-1/4美元，跌势延续至第三个交易日。
交易商指出市场对大豆需求有疑虑，此前公布的美国出口数据令人失望，且大豆压榨月报亦偏空。他们表示，阿根廷天气改善也令市场益发担心，随着南美收割的推进，供应将超过全球需求。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国3月大豆压榨数量1.5306亿蒲式耳，低于预期。
小麦期货跌0.3%至4.21-1/4美元。
CBA的Gorey指出，尽管小麦近期跌至4.35美元水准下方后，“市场似乎发现少量买盘”，但基于全球供应的压力，小麦期价仍接近盘中低点。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 孙国玉/汪红英)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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