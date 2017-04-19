芝加哥期市：美国玉米期货触及一周半低位，因预报会有偏干天气

路透马尼拉4月19日 - 美国玉米期货周三跌至一周半低点，预计美国玉米产区干燥天气将使农户下周得以加速播种。小麦和大豆也有所下跌。

0120 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米5月期货跌0.1%至每蒲式耳3.61-1/4美元，之前一度跌至3.60-1/2美元。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey在报告中称，预报显示4月底或5月初美国中西部地区偏干，应有利于农户的田间工作。

CBOT大豆期货跌0.2%至每蒲式耳9.44-1/4美元，跌势延续至第三个交易日。

交易商指出市场对大豆需求有疑虑，此前公布的美国出口数据令人失望，且大豆压榨月报亦偏空。他们表示，阿根廷天气改善也令市场益发担心，随着南美收割的推进，供应将超过全球需求。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国3月大豆压榨数量1.5306亿蒲式耳，低于预期。

小麦期货跌0.3%至4.21-1/4美元。

CBA的Gorey指出，尽管小麦近期跌至4.35美元水准下方后，“市场似乎发现少量买盘”，但基于全球供应的压力，小麦期价仍接近盘中低点。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 孙国玉/汪红英)