芝加哥期市：美国玉米期货跌至六日低点，因种植进度高于市场预期

路透悉尼5月16日 - 美国玉米期货周二小跌，触及六日低位，因美国农业部(USDA)报告的玉米种植进度超过分析师预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.2%至每蒲式耳3.67美元，稍早曾触及5月10日以来低点3.66-1/2美元。玉米合约上日收低0.9%。 主力大豆合约上涨0.1%至9.66美元，周一涨0.2%。 小麦期货跌0.35%报每蒲式耳4.21-3/4美元，接近日低4.21-1/4美元，后者亦为4 月25日以来低点。小麦合约上日收低2.2%。 美国农业部称，美国玉米作物种植完成率为71%，略超过五年均值70%，也高于路透调查 分析师平均预估的68%。 美国近日天气状况改善，有利中西部地区的玉米种植，不过本周将再次迎来降雨。 美国农业部称，大豆种植完成32%，与五年均值相当，但超过路透调查分析师平均预期 的28%。 全球供应过剩令小麦价格承压。 以下为0121GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 421.75 -1.50 -0.35% -2.54% 436.90 44 CBOT玉米 367.00 -0.75 -0.20% -1.08% 369.68 58 CBOT大豆 966.00 0.75 +0.08% +0.31% 962.38 62 CBOT稻米 10.68 $0.04 +0.42% +2.55% $10.14 80 WTI原油 49.09 $0.24 +0.49% +2.61% $49.68 62 汇率 欧元/美元 $1.098 $0.001 +0.09% +0.50% 美元/澳元 0.7431 0.002 +0.26% +0.62% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 张若琪/李爽 审校 戴素萍/许娜)