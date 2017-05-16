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货币新闻 | 2017年 5月 16日 星期二 10:01 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货跌至六日低点，因种植进度高于市场预期

    路透悉尼5月16日 - 美国玉米期货周二小跌，触及六日低位，因美国农业部(USDA)报告的玉米种植进度超过分析师预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.2%至每蒲式耳3.67美元，稍早曾触及5月10日以来低点3.66-1/2美元。玉米合约上日收低0.9%。
    
    主力大豆合约上涨0.1%至9.66美元，周一涨0.2%。

    小麦期货跌0.35%报每蒲式耳4.21-3/4美元，接近日低4.21-1/4美元，后者亦为4
月25日以来低点。小麦合约上日收低2.2%。
    
    美国农业部称，美国玉米作物种植完成率为71%，略超过五年均值70%，也高于路透调查
分析师平均预估的68%。
    
    美国近日天气状况改善，有利中西部地区的玉米种植，不过本周将再次迎来降雨。
    
    美国农业部称，大豆种植完成32%，与五年均值相当，但超过路透调查分析师平均预期
的28%。
    
    全球供应过剩令小麦价格承压。
    
 以下为0121GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    421.75   -1.50   -0.35%      -2.54%         436.90    44
 CBOT玉米    367.00   -0.75   -0.20%      -1.08%         369.68    58
 CBOT大豆    966.00    0.75   +0.08%      +0.31%         962.38    62
 CBOT稻米     10.68   $0.04   +0.42%      +2.55%         $10.14    80
 WTI原油      49.09   $0.24   +0.49%      +2.61%         $49.68    62
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.098  $0.001   +0.09%      +0.50%                     
 美元/澳元   0.7431   0.002   +0.26%      +0.62%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完) (编译 张若琪/李爽  审校 戴素萍/许娜)
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