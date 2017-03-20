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市场报道 | 2017年 3月 20日 星期一 09:58 BJT

英国个股：苏皇与投资方律师就12亿英镑求偿案举行和解谈判--消息人士

路透伦敦3月17日 - 两名消息人士称，面对12亿英镑(15亿美元)的损失赔偿要求，代表苏格兰皇家银行(RBS)数以万计股东的律师日前与银行方面举行了初步谈判。事情源于2008年苏格兰皇家银行在政府救助之前的供股活动。

熟知内情的消息人士称，苏格兰皇家银行与股东诉讼团体RBoS Shareholder Action group讨论了庭外和解协议。此一团体包括2.7万名民间投资者、苏格兰皇家银行前任和现任员工、以及约100家机构投资者。

若能达成和解，则将了结英国法律史上最复杂、成本最高的一宗诉讼。

而苏格兰皇家银行也可以从耗时漫长、可能令人尴尬的官司中脱身。如果真的走上法庭，该银行前任执行长Fred Goodwin和其他前任高管将需出庭作证。(完) (编译 孙国玉；审校 陈宗琦)
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