英国企业：劳合社将在布鲁塞尔成立欧盟子公司

路透伦敦3月30日 - 全球最大专业保险市场--英国劳合社(Lloyd's of London)周四表示，已经选定在布鲁塞尔成立欧盟子公司，因当地具有强力的监管框架。

关于英国退欧之后若无法取得欧盟单一市场准入的问题，劳合社是伦敦的金融服务业者当中最为强调必须在欧洲设立分支的业者。

The Insurance Insider之前曾率先披露此一消息。上日英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)才刚启动里斯本条约第50条规定，展开为期两年的退欧协商。

劳合社执行长Inga Beale在一份声明中表示，“布鲁塞尔符合提供强健监管架构的重要条件，且地处欧洲中心，这将可以让劳合社继续为我们的客户提供在专业保险方面的专长。”

劳合社称，欧盟子公司的目标是准备好自2019年1月1日换约季起提供承保服务。