英国企业：劳合社欧盟子公司选定落脚布鲁塞尔--报导

路透伦敦3月29日 - The Insurance Insider周二稍晚报导指出，全球最大专业保险市场--英国劳合社(Lloyd's of London)已经选定布鲁塞尔作为欧盟子公司的落脚处。

报导指出，劳合社稍晚开会时，将要求大会批准其决定，而开会日期和英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)启动里斯本条约第50条同一天。

劳合社并未立即回覆置评请求。

关于英国退欧之后若无法取得欧盟单一市场准入的问题，劳合社是伦敦的金融服务业者当中最为强调必须在欧洲设立分支的业者。

路透周一报导指出，劳合社原先在六个地点中考量，最后已经缩减只剩下布鲁塞尔和卢森堡，其他四个落选城市分别是都柏林、法兰克福、马尔他及巴黎。

消息人士指出，劳合社迁往子公司的员工数可能有数十人，没有像其他银行预定的数百人那么多。