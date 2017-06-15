英国债市：公债收益率涨幅创2015年来最大，因央行意外有三位官员支持加息

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月15日 - 英国公债收益率周四急升，此前英国央行有三位 决策者投票支持加息，令市场意外，引发五年期英债收益率急升，创下20 15年10月来最大单日升幅。 英国央行会议记录显示，货币政策委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支 持者福布斯之列，投票支持加息。英国央行去年8月降息至0.25%。 路透访查的分析师中，没有一位预计政策委员会委员的意见分歧如此 之大。 英债收益率应声急涨。1525 GMT，五年期英债 收益率日内 上涨12个基点，报0.48%。五年期英债对利率预期转变反应最敏感。 根据路透数据，该收益率创下2015年10月来最大单日升幅。 英国央行总裁卡尼原定在周四稍晚发表演说，但取消了这次安排，因 周三伦敦公寓楼大火造成至少17人丧生。 其他年期的英债收益率也大涨。10年期英债 收益率尾盘 升至1.03%，上涨10个基点，为12月来最大单日升幅。 英镑短期利率期货 下跌，尤其是2018年底和2019年初合约， 暗示未来升息速度加快。 法国兴业银行固定收益策略师Jason Simpson称，金融市场现消化明 年6月前升息的机率为大约50%，本周稍早为20%。 10年期英国较可比德债利差在1100 GMT英国央行公布政策决定后数分 钟急升5个基点，后小幅回落至73个点，日内上升约3个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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