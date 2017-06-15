英国债市：公债收益率涨幅创2015年来最大，因央行意外有三位官员支持加息

路透伦敦6月15日 - 英国公债收益率周四急升，此前英国央行有三位 决策者投票支持加息，令市场意外，引发五年期英债收益率急升，创下20 15年10月来最大单日升幅。 英国央行会议记录显示，货币政策委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支 持者福布斯之列，投票支持加息。英国央行去年8月降息至0.25%。 路透访查的分析师中，没有一位预计政策委员会委员的意见分歧如此 之大。 英债收益率应声急涨。1525 GMT，五年期英债 收益率日内 上涨12个基点，报0.48%。五年期英债对利率预期转变反应最敏感。 根据路透数据，该收益率创下2015年10月来最大单日升幅。 英国央行总裁卡尼原定在周四稍晚发表演说，但取消了这次安排，因 周三伦敦公寓楼大火造成至少17人丧生。 其他年期的英债收益率也大涨。10年期英债 收益率尾盘 升至1.03%，上涨10个基点，为12月来最大单日升幅。 英镑短期利率期货 下跌，尤其是2018年底和2019年初合约， 暗示未来升息速度加快。 法国兴业银行固定收益策略师Jason Simpson称，金融市场现消化明 年6月前升息的机率为大约50%，本周稍早为20%。 10年期英国较可比德债利差在1100 GMT英国央行公布政策决定后数分 钟急升5个基点，后小幅回落至73个点，日内上升约3个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)