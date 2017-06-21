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债券 | 2017年 6月 22日 星期四 00:41 BJT

英国债市：短期英债收益率飙升，此前英国央行首席济学家支持升息

    路透伦敦6月21日 - 英国两年期公债收益率周三飙升至1月以来最高
，此前英国央行首席济学家霍尔丹表示，他预期会支持今年稍晚升息一次
。
    
    霍尔丹在接近一年前曾表示，英国央行需要一揽子刺激措施来抵销去
年6月英国退欧公投对经济带来的影响，现在霍尔丹表示，逆转部分这些
措施的时间快到了。
    
    1530 GMT，对英国央行利率变动反应敏感的两年期英债          收
益率日内跳升7个基点，至0.203%，仅略低于稍早触及的五个月高位0.221
%。
    
    在不到一周前，英国央行上周有三位货币政策委员意外投票支持升息
，和央行总裁卡尼周二淡化加息前景的讲话形成对照。
    
    五年期英债          收益率日内升6个基点，至0.50%，10年期英债
           收益率涨3个基点，至1.03%。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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