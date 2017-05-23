英国情势：伊斯兰国支持者欢庆曼彻斯特爆炸案，但未正式宣称负责

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透开罗5月23日 - 英国曼彻斯特演唱会发生爆炸案后，伊斯兰国的支持者周二在社交媒体上欢庆，尽管该组织没有正式宣称为这起事件负责。
周一晚上，美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特举行的演唱会结束时发生爆炸，造成至少19人死亡、约50人受伤。英国警方表示，这起爆炸案被当做“恐怖主义事件”处理。
隶属于伊斯兰国的推特账号已使用提及这起爆炸案的话题标记(hashtag，#符号)来发布庆祝信息，有些用户还鼓励在其他地方进行类似袭击。
“英国空军扔在摩苏尔和拉卡儿童头上的炸弹似乎刚刚回到了#曼彻斯特，”一位名叫Abdul Haqq的用户在推特上说道。摩苏尔和拉卡是被武装分子占据的伊拉克和叙利亚城市，美国为首的联军正在这些地方进行空袭。
支持者发布贴文，相互鼓励在西方实施“独狼”袭击，还上传了伊斯兰国威胁美国和欧洲的视频。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为