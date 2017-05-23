英国情势：伊斯兰国支持者欢庆曼彻斯特爆炸案，但未正式宣称负责

路透开罗5月23日 - 英国曼彻斯特演唱会发生爆炸案后，伊斯兰国的支持者周二在社交媒体上欢庆，尽管该组织没有正式宣称为这起事件负责。

周一晚上，美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特举行的演唱会结束时发生爆炸，造成至少19人死亡、约50人受伤。英国警方表示，这起爆炸案被当做“恐怖主义事件”处理。

隶属于伊斯兰国的推特账号已使用提及这起爆炸案的话题标记(hashtag，#符号)来发布庆祝信息，有些用户还鼓励在其他地方进行类似袭击。

“英国空军扔在摩苏尔和拉卡儿童头上的炸弹似乎刚刚回到了#曼彻斯特，”一位名叫Abdul Haqq的用户在推特上说道。摩苏尔和拉卡是被武装分子占据的伊拉克和叙利亚城市，美国为首的联军正在这些地方进行空袭。