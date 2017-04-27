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市场报道 | 2017年 4月 27日 星期四 08:17 BJT

英国数据：第一季新屋开工指标攀抵10年高位，商业地产市场回温

路透伦敦4月27日 - 周四出炉的行业调查显示，一项衡量英国房屋建筑计画的指标于今年初攀抵10年高位，对商业地产的需求亦见改善；这纾缓了有关英国去年公投脱欧影响房产市场的疑虑。

英国全国房屋建筑委员会(NHBC)表示，今年第一季新屋注册同比增长17%，至42,470件。此为2007年以来表现最强劲的一季。

在英国6月8日举行大选之际，楼市为政治圈相当火热的话题，两大主要政党均誓言将协助民众购屋。由于房屋供不应求，近年来英国地产价格强劲上涨。

NHBC表示，在3月底截止的2016/17财年当中，注册建筑新屋达157,898件，较2015/16财年增加4%，但仍较历史长期均值低了1,000件。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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