版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 17:56 BJT

英国经济：公众通胀预期上升--央行季度调渣

路透伦敦3月10日 - 英国央行一项调查显示，由于英国退欧公投后英镑剧贬，英国民众已提高对未来一年通胀的预期，但认为利率将上升的人数变动不大。

周五公布季度调查显示，对未来12个月通胀的平均公众预期值在2月升至2.9%，高于11月调查时的2.8%。

以五年而言，英国民众预期通胀率为3.2%，三个月前预期为3.1%。

英国退欧公投后，通胀率上扬，英国央行密切注意通胀上升可能带动薪资压力提高的迹象，这将增强升息的理由。

42%的受访者预计未来12个月利率会上升，11月调查时持这一观点的受访者比例为41%。28%的受访者表示他们认为利率将保持不变，与上次调查的比例一致。

仅6%的受访者预计利率会下降，上次调查时持该观点的比例为8%。

英国央行和许多民间分析师表示，2017年通胀率料将继续大幅上升。1月通胀率为1.8%，英国央行曾表示，预计通胀率会在2018年上半年升至2.8%左右的高位。

但今年通胀率攀升，可能抑制家庭的支出能力。

英国央行/TNS调查是在2月10日至19日期间进行的，在368个随机选出的地区访问了4,243人。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐