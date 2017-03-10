英国经济：公众通胀预期上升--央行季度调渣

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月10日 - 英国央行一项调查显示，由于英国退欧公投后英镑剧贬，英国民众已提高对未来一年通胀的预期，但认为利率将上升的人数变动不大。
周五公布季度调查显示，对未来12个月通胀的平均公众预期值在2月升至2.9%，高于11月调查时的2.8%。
以五年而言，英国民众预期通胀率为3.2%，三个月前预期为3.1%。
英国退欧公投后，通胀率上扬，英国央行密切注意通胀上升可能带动薪资压力提高的迹象，这将增强升息的理由。
42%的受访者预计未来12个月利率会上升，11月调查时持这一观点的受访者比例为41%。28%的受访者表示他们认为利率将保持不变，与上次调查的比例一致。
仅6%的受访者预计利率会下降，上次调查时持该观点的比例为8%。
英国央行和许多民间分析师表示，2017年通胀率料将继续大幅上升。1月通胀率为1.8%，英国央行曾表示，预计通胀率会在2018年上半年升至2.8%左右的高位。
但今年通胀率攀升，可能抑制家庭的支出能力。
英国央行/TNS调查是在2月10日至19日期间进行的，在368个随机选出的地区访问了4,243人。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”