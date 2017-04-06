英国经济：国家统计局采行措施，设法更快察觉衰退迹象

路透伦敦4月6日 - 英国国家统计局(ONS)周四表示，正在采行措施以确保能够比以前更快察觉经济迈向衰退。英国最近一次在2008年落入衰退之时，政府发现的速度迟缓。

英国国内生产总值(GDP)增速几乎比所有其他主要经济体还快，但GDP数据初值包含大量预估数据，每每面临频繁、时而大幅度的修正。

ONS周四表示，计划使用范围更为广泛的数据来源，以对GDP初步数据进行覆核。

其中包括政府每月的加值税收入数据，这可以用来与ONS本身的企业调查进行对照；此外还有英国央行的金融服务业活动数据。

“ONS尽快察觉转折点的能力非常重要，这能够让政策制定者迅速因应，”ONS统计学家Darren Morgan表示。