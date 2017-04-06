英国经济：国家统计局采行措施，设法更快察觉衰退迹象

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月21日
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31
路透伦敦4月6日 - 英国国家统计局(ONS)周四表示，正在采行措施以确保能够比以前更快察觉经济迈向衰退。英国最近一次在2008年落入衰退之时，政府发现的速度迟缓。
英国国内生产总值(GDP)增速几乎比所有其他主要经济体还快，但GDP数据初值包含大量预估数据，每每面临频繁、时而大幅度的修正。
ONS周四表示，计划使用范围更为广泛的数据来源，以对GDP初步数据进行覆核。
其中包括政府每月的加值税收入数据，这可以用来与ONS本身的企业调查进行对照；此外还有英国央行的金融服务业活动数据。
“ONS尽快察觉转折点的能力非常重要，这能够让政策制定者迅速因应，”ONS统计学家Darren Morgan表示。
统计学家也将能更密切观察原始的支出数据，然后为通胀做出相应的调整，在他们将名义数据转换为“实质”数据之际，察觉可能被掩盖的各种趋势或异常现象。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31
路透6月21日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:44时,1美元=6.8291人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.51 0.686 1.60 市北高新 7.54 0.545 2.03 大众交通 5.48 0.685 1.17 永生投资 10.9 1.187 1.34 老凤祥
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。