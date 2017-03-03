英国经济：小企业囤现金并减投资，准备迎接英退不确定性--调查

路透伦敦3月3日 - 银行家指出，英国规模较小的企业正囤聚现金并削减投资，显示在政府起程走在退出欧盟的不确定道路之际，企业信心开始不稳定。

莱斯银行集团周五公布半年一次调查的最新结果后称，营收低于100万英镑(123万美元)的企业预期，未来六个月对业务的平均投资为21,690英镑，较7月下降74%。

这是自莱斯2015年在其长期对小企业的Business in Britain调查中加入有关投资计划的问题以来，最大的降幅。

“企业削减投资时需谨慎，提高韧性，避免过度煞车。”莱斯一位董事总经理Jo Harris说。

坐拥现金有助企业度过任何的经济放缓形势，但银行家指出，减少支出也可能抑制经济增长前景。

另一家大银行的商业放款主管表示，他上回看到小企业囤现金达到类似的程度，是在2008年全球金融危机期间。