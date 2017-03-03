英国经济：小企业囤现金并减投资，准备迎接英退不确定性--调查

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透伦敦3月3日 - 银行家指出，英国规模较小的企业正囤聚现金并削减投资，显示在政府起程走在退出欧盟的不确定道路之际，企业信心开始不稳定。
莱斯银行集团周五公布半年一次调查的最新结果后称，营收低于100万英镑(123万美元)的企业预期，未来六个月对业务的平均投资为21,690英镑，较7月下降74%。
这是自莱斯2015年在其长期对小企业的Business in Britain调查中加入有关投资计划的问题以来，最大的降幅。
“企业削减投资时需谨慎，提高韧性，避免过度煞车。”莱斯一位董事总经理Jo Harris说。
坐拥现金有助企业度过任何的经济放缓形势，但银行家指出，减少支出也可能抑制经济增长前景。
另一家大银行的商业放款主管表示，他上回看到小企业囤现金达到类似的程度，是在2008年全球金融危机期间。
莱斯指出，经济不确定性是未来六个月的主要威胁，其次是英国需求减少和政治变数。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。