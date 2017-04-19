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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 08:49 BJT

英国经济：英国企业增加今年广告预算，无视退欧不确定性--调查

路透4月19日 - 周三一项调查显示，英国企业计划增加今年的广告支出，认为尽管公投决定脱欧，英国经济仍将具有韧性。这也逆转了前次调查预估广告预算将下滑的结果。

英国广告从业者协会景气报告(IPA Bellwether report)预估，当前财年的企业广告支出将上升0.6%，一反先前去年10月与今年1月公布皆为下滑0.7%的预估。

这项由IHS Markit代表IPA所做的调查表示，总的来看，有净26.1%的英国企业表明将增加2017/18财年广告预算。

报告也表示，2018年广告支出增长料将停滞，然后于2019年与2020年再度增加。

“这项调查勾勒出英国经济稳定增长的前景，企业持续展现意愿，投入更多资源于市场行销，并善用当前有利的销售趋势，”IHS Markit的资深分析师Paul Smith表示。

这份报告显示，有净11.8%的企业第一季增加预算，主要是网络广告支出跳升，后者触及将近四年来最高水平。

这项调查访问了约300位行销专业人士，他们主要来自英国1,000大企业与各个重要行业。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
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